Nepal detiene a seis personas por un fraude relacionado con el rescates de turistas

Nepal arrestó a seis personas por un fraude de cerca de 19,69 millones de dólares relacionado con el rescate de turistas en helicóptero, informó la policía este lunes.

La policía descubrió pruebas de reclamos a aseguradoras por una misma operación de rescate, vuelos chárter presentados falsamente como evacuaciones de emergencia y facturas médicas falsificadas en connivencia con hospitales privados.

Cada año, miles de excursionistas visitan Nepal atraídos por el Himalaya y los rescates de emergencia en helicóptero son parte de la industria turística.

Las detenciones se produjeron tras una investigación de dos meses y medio de la Oficina Central de Investigación, que reveló documentos falsificados y manipulados.

Según un comunicado de la policía, tres empresas reclamaron el pago de seguros por un importe aproximado de 19,69 millones de dólares.

"Se trata de un problema que llevamos mucho tiempo investigando. Seis personas han sido detenidas y las investigaciones continuarán", declaró a AFP el portavoz del organismo, Shiva Kumar Shrestha.