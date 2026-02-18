Newcastle barre al Qarabag 6-1 y roza los octavos de Champions

Con cuatro goles de su delantero estrella Anthony Gordon, el Newcastle dio un paso casi definitivo a octavos de final de la Liga de Campeones de Europa al barrer 6-1 al Qarabag de Azerbaiyán este miércoles en Bakú en la ida de los playoffs.

A pesar de las numerosas ausencias (Guimaraes, Livramento, Schär, Wissa...) y del largo viaje hasta Azerbaiyán desde la ciudad del norte de Inglaterra (4.000 kilómetros), las Urracas se fueron al descanso con la eliminatoria casi resuelta y con Gordon autor de su póquer goleador antes de la pausa (3', 32' de penal, 33', 45+1 de penal).

Así pues, el delantero británico, de 24 años, escaló al segundo puesto de la tabla de goleadores del torneo, con 10 dianas, sólo por detrás de Kylian Mbappé (13).

Y el internacional inglés pudo añadir otros dos goles a su recital, pero lo evitó con dos intervenciones de mérito el arquero polaco Kochalski (14', 28'), quien también se mostró decisivo ante Harvey Barnes (25').

"Estuvo muy bien en el primer tiempo, él inició la presión. Varios de sus goles vienen de su juego sin balón", destacó su entrenador, Eddie Howe, al término del partido.

Más cerca de su primera clasificación a octavos de la Champions, el conjunto inglés, actual décimo en la Premier League, deberá culminar el trabajo en su feudo de St James' Park el próximo martes, antes de unos eventuales octavos contra Chelsea o FC Barcelona.