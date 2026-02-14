Nicole Silveira logra tercer mejor puesto de Brasil en Juegos de Invierno

Nicole Silveira, abanderada de Brasil en estos Juegos, logró el tercer mejor puesto de la historia de su país en unos Juegos Olímpicos de Invierno al finalizar undécima en la prueba femenina de skeleton, este sábado en Cortina d'Ampezzo.

Se sumó así al día histórico de Brasil en Milán-Cortina, donde Lucas Pinheiro Braathen se coronó en el eslalon gigante de esquí alpino y dio al país y a Latinoamérica la primera medalla de su historia en unos Juegos de Invierno.

Solo Pinheiro Braathen e Isabel Clark, que fue novena en el snowboard cross de Turín 2006, han conseguido para Brasil un puesto mejor que el logrado este sábado por Silveira, que mejora dos posiciones respecto a su decimotercer lugar de Pekín 2022.

Silveira, exfisioculturista y enfermera de profesión, consigue el mejor resultado brasileño en una prueba olímpica de hielo.

Brasil debutó en unos Juegos Olímpicos de Invierno en Albertville 1992 y desde entonces no ha faltado a la cita, encadenando ahora en Italia diez participaciones consecutivas.

La campeona de la prueba femenina de skeleton fue la austríaca Janine Flock, que lleva quince años en el circuito mundial y que ha ganado tres veces la Copa del Mundo.

A sus 36 años, consigue por fin subirse al podio, y además al escalón más alto, en sus cuartos y últimos Juegos Olímpicos.

La plata y el bronce fueron para dos alemanas, Susanne Kreher (a 30 centésimas de la ganadora) y Jacqueline Pfeifer (a 44 centésimas).

La belga Kim Meylemans, reciente campeona de Europa y que es esposa de Nicole Silveira, terminó en la sexta posición.

En esta prueba participaba también la única representante de Puerto Rico en estos Juegos Olímpicos, Kellie Delka, que acabó 24ª y penúltima.