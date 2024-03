Niza se alza a puestos Champions tras vencer en Lens

El Niza se impuso en Lens (3-1) este sábado y puso fin a una serie de seis partidos sin ganar, adelantando de paso a su rival del día y alzándose al cuarto puesto de la Ligue 1, a la espera de los partidos del domingo en la 26ª fecha.

El Niza se llevó los tres puntos de la ciudad del norte de Francia gracias a un doblete del nigeriano Terem Moffi y a otro gol de Khéphren Thuram.

El Lens, que cae al sexto puesto, redujo la diferencia por medio de Elye Wahi (76).

'Las Águilas' de Niza se fueron del estadio Bollaert con esperanzas renovadas tras el gran partido de su delantero nigeriano, que ya había firmado un doblete en la ida (2-0) en diciembre.

Y de nuevo están a pies del podio con 43 puntos a la espera de los partidos del domingo, donde el Lille, 5º con 42 puntos, visita al segundo, el Brest, con 46 puntos.

Horas antes este sábado, el Estrasburgo puso fin a una mala racha aún más larga que la del Niza, ocho partidos sin conocer la victoria, en un choque en el que también se vio un doblete, el del neerlandés Emanuel Emegha.

Los alsacianos se impusieron 3-1 en Nantes y se colocaron duodécimos en la tabla, con cuatro puntos más que un Nantes que queda en puesto de promoción, y que podría incluso caer a descenso en caso de victoria del Metz (17º) el domingo ante el Reims.

En el estadio de La Beaujoire, el exdelantero del Sevilla, Valencia y del Atlético de Madrid Kevin Gameiro marcó su gol 100 en Ligue 1.

"He tenido una carrera muy bonita, aún no ha terminado, pero alcancé mis sueños. ¿Por qué no continuar el año que viene?", afirmó sin cerrar la puerta el delantero galo de 36 años.

Gameiro es el 92º jugador en alcanzar la cifra de 100 goles en la liga francesa desde la primera temporada, en 1932-1933.

El líder París SG, rival del FC Barcelona en cuartos de Champions, visita el domingo al Montpellier (19H45 GMT).