"No hay la menor prueba" de alargamiento de pene en saltos de esquí, dice la FIS

No hay ninguna prueba que permita afirmar que saltadores de esquí recurrieron a un alargamiento de pene para mejorar su rendimiento deportivo, afirmó este viernes la Federación Internacional de Esquí (FIS), mientras los responsables antidopaje de los Juegos Olímpicos 2026 afirmaron que estudiarán el caso.

Esta controversia ha crecido como una bola de nieve desde que la prensa alemana se hizo eco de una teoría según la cual algunos saltadores habrían recurrido a inyecciones de ácido hialurónico para agrandar su entrepierna y así modificar las dimensiones de su traje. Ese procedimiento permitiría a los deportistas ganar en aerodinámica para estar más tiempo en el aire y aterrizar más lejos.

"No ha habido nunca la menor indicación, y menos aún la menor prueba, de que un participante haya recurrido nunca a una inyección de ácido hialurónico para tratar de lograr una ventaja", reaccionó Bruno Sassi, director de cominicación de la FIS, preguntado por la AFP.

"Ese rumor loco salió hace unas semanas a partir de simples habladurías", insistió.

Durante una conferencia de prensa el jueves en Milán, los dirigentes de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) indicaron su intención de estudiar el caso.

"No conozco los detalles del salto de esquí, ni cómo eso puede mejorar el rendimiento, pero si se da, examinaremos toda información para ver si está relacionada efectivamente con el dopaje", aseguró por su parte Olivier Niggli, director general de la AMA.

En enero, en el diario alemán Bild, Kamran Karim, médico en el hospital Maria Hilf de Krefeld (cerca de Düsseldorf), había declarado que era posible crear un "aumento temporal y visible del pene gracias a inyecciones de parafina o de ácido hialurónico", pero que era una práctica que conllevaba "riesgos".

Las pruebas de saltos de esquí de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina comienzan el sábado con el concurso femenino en trampolín normal.