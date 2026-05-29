"No lo sé", dice Djokovic sobre si jugó su último Roland Garros

"No lo sé": el exnúmero uno mundial Novak Djokovic (39 años), eliminado este viernes en tercera ronda por el brasileño João Fonseca (19 años), no confirmó si tiene pensando competir de nuevo en Roland Garros en el futuro.

Por dos veces, el astro serbio respondió con un "no lo sé" a las preguntas de un periodista que en la conferencia de prensa le interpelaba sobre esa cuestión, justo después de un maratón de casi cinco horas perdido por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5.

El año pasado, Djokovic había dejado instalarse también una sombra de duda después de caer en semifinales ante el italiano Jannik Sinner, afirmando entonces que podía haber sido su "último" partido en Roland Garros.

El hombre de los 24 títulos del Grand Slam -un récord que comparte con la australiana Margaret Court- alcanzó en enero la final en el Abierto de Australia, pero su temporada después de ello estuvo perturbada por una lesión.

La siguiente oportunidad para lograr el ansiado 25º grande de su carrera será Wimbledon, en junio y julio, donde ya se coronó en siete ocasiones.