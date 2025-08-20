Noche de motores y adrenalina

Este sábado, 23 de agosto, se realizará la primera carrera de circuito nocturno en el Autódromo de Panamá, con la participación de 13 carros de la GT Challenge de las Américas, informaron en conferencia de prensa sus organizadores.

“Ya hemos hecho eventos nocturnos en la modalidad de aceleración y Drag, utilizando la recta principal; sin embargo, va a ser nuestro primer evento nocturno oficial de carreras en esta cuarta fecha válida de campeonato 2025”, manifestó Alessandro Garrido, del Autódromo de Panamá.

Garrido agregó que durante el evento se estará utilizando una nueva iluminación. “Estamos estrenando iluminarias, hicimos unas pruebas el fin de semana pasado con horario nocturno para tener la mejor iluminación en todo el trazado y que los pilotos puedan correr de manera segura”.

En la categoría Super Turismo 3, 4 y Grand Turismo competirán 28 carros; en la categoría TCR se tiene la confirmación de 13 vehículos. Se contará con tres pilotos extranjeros, los hermanos Solís de Costa Rica con carros nuevos en Panamá y Logan Sargeant, quien alquilará un vehículo panameño para competir en este evento.

El sábado se estará abriendo la puerta al público desde las 2:00 p.m., el espacio para convivir con los pilotos y ver los carros de cerca en los “pits” se habilitará de 3:00 a 4:00 p.m., para darle paso a las primeras tres competencias de la tarde (Súper Turismo 3 y 4 - Gran Turismo C; TCR Panamá, y Gran Turismo con los GT Challenge de las Américas).

A las 7:00 p.m., iniciarán los “híts” nocturnos hasta las 9:00 p.m. en el mismo orden. Habra transporte saliendo de Panamá, Arraiján y Chitré.