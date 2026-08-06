Norrie elimina a De Miñaur y prolonga ola de sorpresas en el Masters de Montreal

El británico Cameron Norrie dio otra de las sorpresas en el Masters 1000 de Montreal al remontar y eliminar este jueves al australiano Alex de Miñaur, máximo favorito que seguía en carrera, en la tercera ronda por 5-7, 7-6 (7/5) y 6-1.

De Miñaur tenía una oportunidad inmejorable para conquistar el primer título Masters 1000 de su carrera, después de las ausencias de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, y de las tempranas eliminaciones de Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Taylor Fritz y Flavio Cobolli.

Sin embargo, el tercer preclasificado dejó escapar una ventaja de 7-5 en la primera manga y 4-2 en el segundo set frente a un Norrie que reaccionó a tiempo para igualar el partido.

El británico recuperó el quiebre, llevó el parcial al desempate y se lo adjudicó por 7-5 antes de aplastar al australiano con autoridad 6-1 en el set decisivo.

Tras 2 horas y 52 minutos, De Miñaur pareció bajar los brazos y vio esfumar una ocasión ideal para abrirse camino hacia el mayor título de su carrera.

El británico respaldó su victoria con mejores cifras en los momentos decisivos. Convirtió siete de las diez oportunidades de quiebre que generó (70 %), frente a cinco de trece de De Miñaur (38 %), además de conectar 39 golpes ganadores contra 32 de su rival.

Norrie ganó además el 69 % de los puntos con su primer servicio y terminó imponiéndose al séptimo del ranking mundial, para mantener la cadena de sorpresas que ha marcado el inicio del cuadro masculino en Montreal.