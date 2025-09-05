Norris domina los segundos libres en Monza delante de Leclerc y Sainz

El británico Lando Norris (McLaren) firmó el mejor tiempo de la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Italia, 16ª cita del Mundial de Fórmula 1, por delante del Ferrari del monegasco Charles Leclerc, este viernes en Monza.

En el legendario circuito italiano, el español Carlos Sainz Jr (Williams) firmó el tercer mejor crono de la sesión, por delante del líder australiano del Mundial, Oscar Piastri (McLaren) y del siete veces campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari), que fue quinto ante los tifosi de su Scuderia.

Norris llega a este Gran Premio como principal perseguidor de Piastri, que tiene 34 puntos de ventaja en la general sobre su compañero.

En la primera sesión de los libres, más lenta que la segunda, fueron los Ferrari los que dominaron, con Hamilton con el mejor tiempo delante de Leclerc.

El vigente tetracampeón mundial Max Verstappen (Red Bull) acabó el día como el sexto más rápido.

La segunda sesión de los libres estuvo brevemente interrumpida por una salida de pista del joven italiano Andrea Kimi Antonelli.

El piloto de Mercedes apenas pudo dar cuatro vueltas -por las 28 que dio por ejemplo Norris- antes de renunciar a seguir, lo que le dejó en una lejana 19ª posición en la hoja de tiempos, delante del argentino Franco Colapinto, 20º y último de la segunda sesión con su Alpine.

En la primera, Colapinto no corrió y, como estaba previsto, dejó su monoplaza al estonio Paul Aron, que también fue entonces último.

Ese relevo en los primeros libres llega en un momento en el que se rumorea con insistencia un posible reemplazo de Colapinto como titular en Alpine, por los resultados decepcionantes que ha venido cosechando en los últimos meses.

. Clasificación de la 2ª sesión de los ensayos libres:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:19.878 (28 vueltas)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.961 (29)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:19.974 (30)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:20.059 (29)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:20.070 (26)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:20.077 (27)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:20.179 (28)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:20.241 (27)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:20.269 (28)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:20.276 (29)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:20.383 (24)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:20.475 (25)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:20.528 (28)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:20.607 (29)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:20.645 (26)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:20.654 (29)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:20.811 (25)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:21.102 (30)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:21.367 (4)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:21.564 (30)

./bds/hdy/jld/dr/iga