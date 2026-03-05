Norris expresa su hambre por revalidar el título mundial de F1

Lando Norris afirmó este jueves que a pesar de haber conquistado el Mundial de pilotos de F1 la temporada pasada, aún tiene hambre de volver a subir a lo más alto.

El piloto británico ha entrenado intensamente durante el parón del invierno boreal, consciente de que ahora es el hombre a batir.

"Sigo teniendo la misma hambre", afirmó Norris, que el año pasado fue el cazador y ahora pretende evitar convertirse en presa.

El joven británico se impuso a su compañero de equipo, Oscar Piastri, y al piloto de Red Bull Max Verstappen en un emocionante duelo a tres bandas que se decidió en la última carrera de la temporada 2025, en Abu Dabi.

Con ello se convirtió en el primer campeón del mundo de McLaren desde que Lewis Hamilton lograra el primero de sus siete títulos, en 2008.

Pero ahora, Mercedes y Red Bull son vistos como ligeros favoritos antes del Gran Premio de Australia, que abre la temporada este fin de semana, algo que no parece preocupar a Norris.

"No creo que estemos empezando en desventaja. Sabes, incluso si eres el segundo, tercero o cuarto más rápido, no creo que eso sea estar en desventaja".

El piloto de 26 años comenzó su año de título con una victoria en Melbourne, cruzando la meta por delante de Verstappen y del piloto de Mercedes, George Russell.

Tuvo que esperar otros siete Grandes Premios para volver a subir a lo más alto del podio.

"Supongo que una de las grandes cosas que aprendí el año pasado es a no frustrarme demasiado por una mala carrera, dos malas carreras, un mal comienzo de año. Siempre se puede remontar mientras sigas trabajando duro", dijo Norris.