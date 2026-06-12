Norris fue el más rápido en los segundos libres del GP de Cataluña

El británico Lando Norris (McLaren) firmó el mejor tiempo de la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Cataluña, séptima cita de las veintidós del Mundial de Fórmula 1, este viernes en el circuito de Montmeló.

El vigente campeón superó por poco a su compatriota George Russell (Mercedes), que había sido el más rápido unas horas antes en la primera sesión, y al australiano Oscar Piastri, también de McLaren.

Russell quedó a apenas nueve milésimas de segundo de Norris.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto, delante del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder destacado del Mundial de F1 y gran hombre a batir en estos momentos.

Antonelli había dejado su asiento al "rookie" danés Frederik Vesti en los primeros ensayos del día. El joven italiano de 19 años sí corrió en los segundos y acabó en la hoja de cronos a casi seis décimas de segundo de Norris y Russell.

El cuatro veces campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) obtuvo el sexto mejor tiempo, delante del británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).

El Top 10 de la sesión se completó con el siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y con el francés Isack Hadjar (Red Bull).

Los segundos ensayos libres estuvieron marcados por un fuerte calor, con 29 grados centígrados en el aire y casi 50 en la pista, lo que provocó una degradación importante de los neumáticos.

La gestión de las gomas será una de las claves del Gran Premio el domingo, cuando las previsiones meteorológicas apuntan a temperaturas todavía más altas.

Los 22 pilotos tendrán el sábado una última sesión de libres, antes de la clasificación desde las 16h00 locales (14h00 GMT) de ese día.

- Resultados de la segunda sesión de ensayos libres:

Lando Norris (GBR/McLaren) 1:15.426 (30 vueltas)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:15.435 (28)

Oscar Piastri (AUS/McLaren) 1:15.483 (24)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:15.799 (29)

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:16.015 (31)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:16.321 (33)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls) 1:16.411 (29)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:16.611 (27)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:16.631 (28)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:16.674 (30)

Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:16.934 (31)

Oliver Bearman (GBR/Haas) 1:16.945 (31)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) 1:16.967 (8)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams) 1:17.020 (29)

Franco Colapinto (ARG/Alpine) 1:17.051 (30)

Pierre Gasly (FRA/Alpine) 1:17.260 (29)

Esteban Ocon (FRA/Haas) 1:17.538 (29)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 1:18.255 (6)

Alexander Albon (THA/Williams) 1:18.790 (29)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 1:19.261 (34)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:19.286 (21)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:19.459 (20)