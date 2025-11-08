Norris se queda con la pole position en el Gran Premio de Brasil de la F1

El británico Lando Norris, de McLaren, ganó este sábado la pole position del Gran Premio de Brasil, en una jornada en la que reforzó su ventaja como líder del campeonato mundial de la Fórmula 1 con su victoria previa en la carrera esprint.

Norris, de 25 años, marcó un tiempo de 1:09.511 minutos en la tercera sesión de clasificación en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo; mientras que el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, hizo el segundo mejor crono con 1:09.685, y el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, el tercero con 1:09.805.

Justo detrás de ellos quedó el compañero de equipo de Norris y principal rival por el título, el australiano Oscar Piastri, con 1:09.886.

A falta de cuatro pruebas para el final de la temporada, Norris encabeza el Mundial con 365 puntos y Piastri quedó con 356 después de abandonar la esprint, más temprano, por un choque.

La clasificación fue decepcionante para el tetracampeón mundial neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, eliminado en la Q1, en la decimosexta casilla.

A 39 de Norris y a 30 de Piastri, las aspiraciones de Mad Max de darles alcance a los McLaren y ganar su quinta corona consecutiva quedan entre nubarrones.

Norris se quedó con la pole position en una magnífica última vuelta, después de haber dominado también la Q1 y la Q2.

- Verstappen se aleja del título -

En la segunda sesión de clasificación fueron eliminados el español Fernando Alonso (Aston Martin), el tailandés Alexander Albon (Williams), el británico Lewis Hamilton (Ferrari), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el español Carlos Sainz (Williams).

En la primera se había quedado fuera Verstappen, tres veces ganador del Gran Premio de Brasil.

"No tenía adherencia. Cero. Fantástico...", dijo irónicamente por radio Mad Max, disgustado tras bajar de su monoplaza.

El francés Esteban Ocon (Haas), el argentino Franco Colapinto (Alpine), el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber), quien finalmente no pudo correr en la clasificación, quedaron descartados junto a él en la Q1.

Los mecánicos de Sauber perdieron la carrera contrarreloj que tenían para reparar el auto de Bortoleto después del aparatoso choque sufrido más temprano en la esprint.

Primer brasileño en el GP de Brasil desde Felipe Massa en 2017, el piloto de 21 años tuvo problemas con el volante y perdió el control del automóvil, que se estrelló contra la barrera de protección izquierda, rebotó por el impacto, se levantó en el aire y terminó golpeando contra la barrera derecha.

Exámenes médicos descartaron lesiones.