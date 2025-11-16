Noruega pone rumbo al Mundial y manda a Italia al repechaje, Portugal cumple con goleada

No hubo milagro: Italia, que necesitaba una goleada para arrebatar a Noruega su boleto al Mundial, perdió este domingo 3-1 contra los nórdicos y deberá pasar por el repechaje para tratar de clasificar al Norteamérica 2026, para el que también selló su boleto Portugal con goleada 9-1 a Armenia.

Así, la Azzurra, traumatizada por haberse perdido los Mundiales 2018 y 2022 al caer en el repechaje, tendrá que exorcizar sus fantasmas pasados si quiere estar en Norteamérica el próximo verano boreal.

Sí estará Noruega, que liderada por Erling Haaland acaba como líder de la llave I, con ocho victorias en otros tantos partidos y unas impresionantes cifras de 36 goles anotados y solo cinco encajados.

Uno de ellos llegó este domingo a los 11 minutos de juego por medio del italiano Francesco Pio Esposito, una diana que hizo soñar al público de San Siro con una goleada improbable. Los locales llegaron por delante en el marcador al descanso, pero pasada la hora de partido, Antonio Nusa (63') empató, antes de que Haaland mostrase su versión más letal.

En apenas dos minutos, el ariete del Manchester City asestó dos golpes de realidad a Italia (78', 80') para certificar el regreso de Noruega a un Mundial por primera vez desde Francia 1998.

- Irlanda sorprende a Hungría -

En total Haaland termina la fase de grupos con 16 goles, una muestra más del impresionante estado de forma en el que se encuentra también con su club, con el que lleva anotados 22 goles en los 19 partidos que ha disputado esta temporada.

En el otro partido del grupo, intrascendente en el reparto de boletos, Israel goleó 4-1 a Moldavia.

También hubo goleada en Oporto, en el aplastante 9-1 con el que Portugal selló su boleto contra Armenia.

En el norte de Portugal y sin Cristiano Ronaldo, suspendido, brillaron el jugador del PSG Joao Neves (30', 41, 81') y el volante del Manchester United Bruno Fernandes (45+3' de penal, 51', 72' de penal), con sendos tripletes.

También anotaron Renato Veiga (7'), Gonçalo Ramos (21') y Francisco Conceicao (90+2'), mientras que Eduard Spertsyan (18') empató provisionalmente para Armenia.

El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, estará así en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será la novena Copa del Mundo de la Seleção das Quinas. Lo hace con un recorrido casi perfecto, con cuatro victorias, un empate y una derrota.

En este grupo la sorpresa llegó en la lucha por el segundo puesto, que parecía tener bien amarrado Hungría pero que dejó escapar tras caer 3-2 contra Irlanda, con un hat-trick de Troy Parrott culminado en el tiempo añadido (90+6').

- Inglaterra no pisa el freno -

El resultado abre las puertas del repechaje a Irlanda, que podrá luchar por disputar un cuarto Mundial, 24 años después de su última participación, en Corea del Sur y Japón 2002.

Con menos emoción, las ya clasificadas Francia e Inglaterra vencieron en sus respectivas visitas a Azerbaiyán y Albania.

En Bakú, con un once repleto de suplentes habituales, los Bleus remontaron el temprano gol de Renat Dadashov (4') con dianas de Jean-Philippe Mateta (17'), Maghnes Akliouche (30') y un gol en contra del guardameta azerbaiyano Shakhrudin Magomedaliev (45').

Mientras, en Tirana, Inglaterra cosechó su octava victoria en otros tantos partidos, con un balance perfecto de 22 goles anotados y cero encajados.

Un doblete del ariete Harry Kane (74', 82') puso punto final a la aplastante superioridad de los Three Lions en el grupo K, en el que a Albania le queda el premio de consolación de disputar el repechaje pese a la derrota.

No todo fue perfecto para Inglaterra: el centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham mostró su descontento al ser sustituido por Morgan Rogers, una actitud que no gustó al seleccionador Thomas Tuchel.

"Esa es la decisión y tiene que aceptarla. Su compañero está esperando en la banda, así que tienes que aceptarlo, respetarlo y dejarlo pasar", declaró el entrenador alemán.