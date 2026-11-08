Noskova derrota a Kostyuk en la apertura de las WTA Finals

La actual campeona de Wimbledon, Linda Noskova, derrotó este domingo a Marta Kostyuk por 6-2 y 6-4 en el partido inaugural de las WTA Finals en Indian Wells, Estados Unidos.

Noskova, una checa de 21 años, solo necesitó 86 minutos para imponerse en el partido del Grupo 1 a la ucraniana Kostyuk. Las estadounidenses Coco Gauff y Jessica Pegula completarán la jornada más tarde.

La número uno del mundo y actual campeona, Elena Rybakina, se retiró el sábado debido a una enfermedad viral. Kostyuk, número diez del mundo, la sustituyó en este certamen de final de temporada sobre la pista dura de California.

Noskova, octava en el escalafón mundial, mejoró su balance a 3-1 frente a Kostyuk, una rival a la que se enfrentó por primera vez este año. Ambas debutaron en las WTA Finals, que reúne a las ocho mejores tenistas de la campaña.

La checa se impuso en tres sets en la cuarta ronda del US Open, en su último enfrentamiento en septiembre, y en las semifinales de Wimbledon, mientras que Kostyuk ganó en su camino hacia el título de tierra batida del WTA 1000 de Madrid.

Gauff, campeona del Abierto de Estados Unidos de 2023 y del Abierto de Francia de 2025, y Pegula, quinta en el escalafón de la WTA, en cambio han repartido sus diez enfrentamientos directos.

La primera, actual número cuatro mundial, se impuso en sus últimos duelos: en la final del WTA 1000 de Cincinnati y en los cuartos de final del pasado Wimbledon.

Las WTA Finals de este año estaban programadas para celebrarse en Arabia Saudita, pero en julio se trasladaron a Indian Wells tras los ataques militares estadounidenses contra Irán en febrero y la posterior guerra en la región.