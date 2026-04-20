Nowitzki alaba a Wembanyama: "Está cambiando el juego"

La leyenda alemana del básquet, Dirk Nowitzki, afirmó este lunes que Victor Wembanyama, que ganó en su debut en los playoffs el domingo con San Antonio Spurs, está "cambiando el juego mientras hablamos".

En una entrevista con la AFP antes de su incorporación el martes al Salón de la Fama de la FIBA, en Berlín, Nowitzki dijo que estaba asombrado por el impacto que el jugador francés de 22 años está teniendo en el juego.

"Es decir, está cambiando el juego mientras hablamos. Nunca he visto nada igual", dijo la antigua leyenda de Dallas Mavericks y MVP de la NBA en 2007.

"Su defensa es tan buena que cambia el juego simplemente con estar en la cancha y quitar algunas de las bandejas y tiros de dos puntos que otros equipos normalmente intentarían", insistió Nowitzki, de 47 años.

Autor a los 22 años de su mejor temporada (25,0 puntos y 11,5 rebotes) con los Spurs, Wembanyama parte como favorito para ganar su primer premio al defensor del año. También figura por primera vez entre los tres candidatos al premio de MVP (mejor jugador), aunque, según los observadores, Shai Gilgeous-Alexander o Nikola Jokic parten como favoritos para ese galardón.

Mientras, el francés anotó 35 puntos en su debut en los playoffs, el domingo, durante la victoria ante los Portland Trail Blazers (111-98).

Para Nowitzki, campeón en 2011 tras varios fracasos en la fase final, San Antonio está "claramente preparado".

"Por supuesto, la cuestión con respecto a los Spurs es: ¿tienen suficiente experiencia? Pero creo que Wemby es ese tipo de factor X que compensa eso".