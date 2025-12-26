$!Nuestra esgrima va por más

La esgrima panameña cierra 2025 en un punto alto en su historia, con importantes victorias de sus atletas y una robusta organización interna de cara a un retador 2026. Simplemente, no para de cosechar grandes victorias. “Para mí, todo ha sido bueno, evalúo exitoso, nuestros campeonatos y festivales nacionales, nuestras actividades y nuestras participaciones internacionales. Tuvimos muchas competencias, prácticamente una por mes, nuestros entrenamientos, concentraciones, y mucho más fueron positivas”, indicó Solmoraine Ameglio de Dorati, presidente de la Asociación Nacional de Esgrima de Panamá.

“El resultado no es casualidad, es ¡trabajo en equipo!”, sentencia Ameglio de Dorati, añadiendo que es “fundamental el ímpetu y compromiso de los atletas y de sus entrenadores. Nos sentimos agradecidos con el apoyo en el año de Pandeportes, del Comité Olímpico de Panamá, padres de familia, nuestro trabajo y de todo el equipo que nos acompaña, que ha permitido que tengamos un 2025 espectacular. ¡Agradecida con todo el que ha sido una mano amiga, un apoyo!”.

De igual manera, la dirigente recalcó que “nuestros esgrimistas, además de muy buenas representaciones, clasificaciones a Santo Domingo 2026 [Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en República Dominicana]; posicionamientos en la región y en copas del mundo en equipos, posicionamientos de nuestra esgrima a nivel internacional, hemos ganado 68 medallas en este año: 25 oro 26 plata y 17 bronces”.

La dirigente resaltó que para los Juegos Suramericanos de la Juventud, en abril de 2026, en Panamá, no solo la esgrima local tendrá la oportunidad de brillar, sino todo el deporte panameño.