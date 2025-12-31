Nuestro deporte superó límites en 2025

El deporte panameño cerró un 2025 sobresaliente con importante victorias, récords e hitos que quedaron marcados en la historia. Una de estas hazañas, fue la clasificación de la Selección Mayor masculina de fútbol de Panamá al Mundial FIFA 2026, en Norteamérica.

Otra clasificación relevante fue la del equipo Sub-23 de béisbol, que logró su billete al Mundial de Béisbol U23, en Nicaragua, el próximo año.

En el caso de eventos multideportivos internacionales, el Comité Olímpico de Panamá recalcó que hubo “una mejora sostenida en rendimiento y efectividad competitiva de nuestros atletas”.

En los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: 33 atletas y 4 medallas (1 oro, 1 plata y 2 bronces), alcanzando el puesto 21 entre 41 países, seis posiciones mejor que en Cali-Valle 2021.

En los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025: Histórico tercer lugar en el medallero, con 180 medallas (57 oro, 55 plata y 68 bronce), el mejor resultado de Panamá en esta competencia, con destacadas actuaciones en surf, lucha, flag football, Esports y levantamiento de pesas, además de hitos como la primera medalla en bádminton y el debut en vela.

En los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025: 36 medallas, superando la actuación de Valledupar 2022.