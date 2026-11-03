Nueva demostración del PSG, Barça y Bayern cumplen

Cuarta jornada de la liguilla de Champions, cuarta victoria y nueva demostración: el PSG, vigente campeón de Europa, goleó 6-0 en su visita al Villarreal, mientras que otros aspirantes como Barcelona y Bayern lograron importantes triunfos.

El campeón francés pasó como un rodillo por Villarreal y dejó el partido sentenciado en poco más de un cuarto de hora.

Joao Neves abrió el marcador en el minuto 9 y sin tiempo para reaccionar anotaron Desiré Doué (12'), Senny Mayulu (13') y Fabián Ruiz (17').

- Cuatro goles en 7 minutos y 35 segundos -

Según la empresa de datos Opta, el PSG estableció "el récord del equipo que más rápido marcó cuatro goles en la Liga de Campeones (16 minutos y 2 segundos).

El récord anterior lo tenía el

Real Madrid, que le marcó cuatro al Dynamo Zagreb en 20 minutos en noviembre de 2011.

Entre el primer gol y el cuarto apenas pasaron 7 minutos y 35 segundos.

En la segunda parte, el PSG siguió buscando el gol y marcó por medio de Fabián Ruiz (50') y del joven de 17 años David Boly (78').

A falta de ver lo que hagan el miércoles Real Madrid, Liverpool y Betis (con 9 puntos en las tres primeras jornadas), el PSG es el único que ha sumado el pleno de 12 puntos.

Uno de los que aspiraba a ese pleno era el Aston Villa, pero el equipo de Unai Emery perdió en Barcelona en su primer partido ante un equipo de la máxima exigencia.

- Raphinha sigue en racha -

El Barça se impuso por 3-0 con otro golazo de Lamine Yamal (7') y un doblete del brasileño Raphinha (52' y 64') para colocarse segundo en la clasificación provisional.

Y más importante, el equipo de Hansi Flick parece recuperado del bache atravesado tras perder 4-2 contra el PSG en la jornada europea anterior, hace dos semanas y luego 2-1 contra el Real Madrid en el clásico de LaLiga.

También tenía un compromiso complicado el Bayern Múnich, en el Estadio Metropolitano ante el Atlético de Madrid, pero acabó imponiéndose en la segunda parte con los goles de Lennart Karl (54') y Konrad Laimer (74').

Esta derrota pone fin a nueve partidos sin perder del Atlético, que el fin de semana recibirá al Barcelona con el liderato de LaLiga en juego.

- Derrota del Atlético -

El portero alemán Manuel Neuer disputó su partido 164 en Champions, superando a Leo Messi y a Thomas Müller para colocarse tercero en la clasificación histórica, sólo superado en encuentros disputados por Cristiano Ronaldo (183) e Iker Casillas (177).

El que se quedó sin récord fue Harry Kane, quien tras recibir el Balón de Oro hace una semana, este martes se quedó sin marcar y no pudo igualar la marca de Cristiano de once partidos consecutivos de Champions anotando al menos un gol.

Antes de los partidos de este martes, se guardó un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife (segunda división española) fallecido por la mañana unas horas después de un choque con el portero de Andorra Jesús Owono.

En los estadios españoles, además, tampoco sonó el himno de la Liga de Campeones, como señal de luto por las 69 víctimas del accidente ferroviario que ocurrió la semana pasada en España.

- Remontada del United -

Otro histórico del fútbol europeo, el Manchester United, aparcó por ahora la crisis gracias a una remontada liderada por el brasileño Matheus Cunha, autor de dos goles en los últimos minutos (83' y 86').

Antes, el capitán Bruno Fernandes recortó diferencias desde el punto de penal (59').

En una primera parte desastrosa para los locales, la Roma se adelantó con los goles del argentino Matías Soulé (11') y del neerlandés Donyell Malen, de penal, en el 2-0 (18').

El United llegaba a este partido tras una racha de seis derrotas y tres empates y con su entrenador Michael Carrick muy cuestionado, aunque esta victoria le permitirá ganar algo de tiempo.

El equipo inglés suma 6 puntos, los mismos que el Inter, que pese a no contar con su capitán Lautaro Martínez, lesionado, se impuso claramente por 3-0 en su visita al Feyenoord.

En otros partidos, el Sporting de Lisboa se impuso por 1-0 al Shakhtar Donetsk y se mantiene en la zona alta de la clasificación única, al contrario que el Stuttgart, que fue derrotado 2-0 por el Galatasaray y se aleja de la cabeza.

Finalmente, el Lille francés logró su primer punto luego de empatar en su visita al Bodo/Glimt.