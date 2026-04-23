Nueva directiva de gremio de criadores de caballos

REDACCIÓN | El Dr. Bartolomé Mafla-Herrera fue elegido nuevo presidente de la Sociedad de Criadores de Caballos de Carrera (SOCRICA). A través de una votación unánime en la asamblea de la mencionada asociación, el pasado 21 de abril, Mafla-Herrera estará acompañado en la renovada junta directiva de Daniela Boyd, como vicepresidente; Graciela Quelquejeu de Chapman, secretaria; y Luis Shirley, tesorero.

Correspondió a Augusto Boyd, presidente saliente, juramentar a quien lo reemplaza. Mafla-Herrera recalcó que la hípica “es una industria que tiene una incidencia en la economía, en especial en el sector agropecuario, con la compra de todo tipo de insumos para los caballos.

Según sus estimaciones, en Panamá hay unos 12 haras ‘grandes’ y dentro de éstos, nuevos criadores que aportan al desarrollo de la industria hípica, la cual asegura que “no es una chinguia”, pues es un ecosistema donde “unas 15,000 familias dependen directa e indirectamente de la crianza y las carreras de caballos, generando empleos dignos para llevar el sustento a sus hogares”.

Añadió que “si no hay criadores, no hay hípica, haremos nuestra labor dirigiendo a SOCRICA por seguir el engrandecimiento de la crianza en nuestro país”.