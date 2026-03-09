Nueva directiva para club

Redacción | El Club Deportivo Unión Española, fundado en agosto de 1971 como una asociación sin fines de lucro, celebrará el acto de toma de posición de su nueva Junta Directiva (JD) para el período 2026/27 hoy, 9 de marzo, de 6 p.m. a 10 p.m., en la sede del club ubicado entre Avenida 1 D Sur (Calle los Nisperos) y Calle 65 F Este, por la Avenida Belisario Porras, Ciudad de Panamá.

Con más de 250 miembros activos, el club se encuentra en una etapa de renovación y crecimiento. La nueva JD, compuesta por siete profesionales reconocidos: la encabeza Richard Kilborn Pezet, con el cargo de presidente; Luis Pabon, vicepresidente, Ameth Cerceño, secretario, Edgardo Lopez, tesorero, Jaime Mitrotti, fiscal; y el Dr. Miguel Mayo y Raúl De Obaldía como vocales.

Según Kilborn Pezet, el principal objetivo de la directiva es implementar una serie de reformas y actividades que mejoren la experiencia de todos los socios.

Entre las iniciativas programadas se encuentran ajustes en el menú culinario, promociones en eventos especiales y mejoras en las instalaciones del club, todo diseñado para enriquecer la experiencia de nuestros miembros. Una de las primeras acciones será la creación de varios comités que apoyarán en la operativa diaria del club.

Los comités en formación incluyen: Administración y Finanzas, Cocina, Eventos, Mantenimiento y Remodelación, así como un Comité de análisis de nuevos socios. Estos grupos permitirán una gestión más eficiente y participativa, asegurando que las voces de los socios sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.

Un componente clave del plan estratégico de la nueva JD es mejorar rápidamente el estado financiero del club. Por ello, se están creando programas especiales para fomentar donaciones al club.