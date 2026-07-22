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Nueva monomarca en nuestro automovilismo te hará vibrar

La ProSpec Series, la primera categoría monomarca del país, verá la luz en agosto en la pista del Autódromo Panamá

Nueva monomarca en nuestro automovilismo te hará vibrar
Cortesía @monomarcaap | Uno de los vehículos que estarán en competencia.
Nueva monomarca en nuestro automovilismo te hará vibrar
Cortesía | Varios de los vehículos de la marca Changan en pista.
Roberto Robinson
22 de julio de 2026

El automovilismo panameño vivirá el próximo sábado 22 de agosto, un histórico acontecimiento, con la salida a la pista del ProSpec Series by Changan, en el Autódromo Panamá, ubicado en Capira, Panamá Oeste.

Será la primera vez que el país cuente con una categoría monomarca propia y el Autódromo Panamá lo hará posible en un evento que también tendrá en su cartelera la 4ta válida de la Copa Davivienda TCR Panamá, Gran Turismo y Super Turismo.

Este nuevo campeonato, que contará con 5 válidas (hasta 2027) formará parte del calendario oficial del Autódromo Panamá, “fortaleciendo el crecimiento estructurado del automovilismo en el país”.

La categoría está abierta a mayores de 18 años y contempla opciones de financiamiento para facilitar el acceso de nuevos pilotos. Todos los participantes competirán a bordo de vehículos “idénticos” Changan Alsvin, preparados bajo exactamente las mismas especificaciones técnicas.

“Hace dos años hicimos una alianza estratégica con el Autódromo, pero esto ha crecido increíblemente, y vimos un proyecto país para patrocinar y ahora con la ProSpec Series es la cúspide de esta alianza, con una categoría donde va a ganar no el mejor auto, sino el mejor piloto”, indicó Isuan Barrios, gerente general en Changan Panamá.

El modelo elegido para la prueba es el Alsvin Confort: “Es un carro icónico para la marca. Empezamos hace 7 años comercializarlo en el país y hay 2,000 en las calles de Panamá y que mejor manera de confirmar su calidad que en las pistas del Autódromo”, recalcó Barrios.

“Le dimos los vehículos al Autódromo y los modificaron para correr y son alquilados por los pilotos o por cualquier interesado”, añadió. El próximo viernes 31 de julio, de 6:00 a 8:00 p.m., se realizará el evento de lanzamiento oficial de esta categoría en el Convento Concepción, Panamá Viejo, Ciudad de Panamá.

16
autos de la marca modificados con especificaciones de pista.
Los boletos de entrada para el evento ya se comercializan en la plataforma panatickets y autodromopanam.com
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