Nueva oleada de controles antidopaje en varios equipos del Tour de Francia

Varios equipos del Tour de Francia, entre ellos Red Bull Bora, Decathlon y Goupama FDJ, recibieron la visita de los inspectores de la Agencia Internacional de Control (ITA) durante la jornada de reposo, informaron varias formaciones el martes.

Al contrario que los controles a los que fueron sometidos Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar en la noche del sábado, considerados "inhumanos" por numerosos ciclistas, las pruebas del lunes se llevaron a cabo en horarios más habituales, por la tarde, incluso si algunos corredores ya estaban en la cama.

"Nosotros también recibimos una visita ayer, algunos corredores ya dormían", declaró el martes Ralph Denk, manager de la formación Red Bull Bora Hansgrohe a la televisión pública alemana ZDF. Los ocho corredores del equipo alemán, entre ellos el belga Remco Evenepoel, segundo clasificado en la general, fueron controlados sobre las 20h00 GMT (22H00 locales).

"Eso entra dentro de los plazos de controles habituales de la mañana o la noche que se han aplicado a lo largo del Tour y que numerosos equipos ya han vivido. No se trata de controles nocturnos como a Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard", declaró un portavoz de Red Bull Bora a la AFP.

El equipo Decathlon CMA CGM del francés Paul Seixas recibió la visita de los inspectores de la ITA "a primera hora de la noche", al igual que el Groupama FDJ, cuya plantilla de ciclistas fue controlada hacia las 18H30 GMT (20H30 locales).

Los equipos Picnic, Jayco AlUla y Bahrain también fueron controlados.

Los controles del Tour de Francia se llevan a cabo por la ITA, organismo independiente al que la Unión Ciclista Internacional (UCI) delegó su programa antidopaje en 2021.

En la noche del sábado al domingo, los inspectores de la ITA realizaron controles nocturnos a Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, respectivamente a las 02H00 y a las 05H00 locales, decisión que provocó numerosas reacciones en el pelotón.

El danés abandonó el domingo tras una grave caída.

Varios corredores, entre ellos Pogacar y Evenepoel, quien no fue despertado, consideraron "inhumanos" los controles en esos horarios.

Los controles antidopaje tienen lugar habitualmente entre las 05H00 y las 23H00, y la ITA acudió a un juez de libertades y detención de París para recibir la autorización para realizar esos controles nocturnos, aplicando el artículo L.232-14-4 del código del deporte.

- "Perder sueño para ganar credibilidad" -

Según el reglamento antidopaje de la UCI, la agencia "debería tener sospechas graves y específicas de que el corredor pueda estar implicado en actividades de dopaje" para realizar controles entre las 23H00 y las 05H00.

La ITA reconoció ser "consciente" de que los controles nocturnos podían "perturbar el descanso y la recuperación de los corredores", pero insistió en que "los controles eficaces deben, en circunstancias limitadas y justificadas, poder tener lugar fuera de los horarios diurnos habituales".

El lunes, el sindicato de corredores profesionales (CPA) denunció esta práctica que "puede dificultar la recuperación de los deportistas durante la carrera más difícil del calendario mundial y que está en contradicción con los objetivos buscados".

Jonathan Vaughters, patrón del equipo EF Education, fue a contracorriente y aplaudió en la red social X estos controles nocturnos.

"Los controles a las 02H00 son una de las medidas más eficaces para impedir las microdosis de péptidos (EPO, hGh) y testosterona".

Vaughters es un excorredor del US Portal de Lance Armstrong y reconoció haberse dopado en 2012, antes de convertirse en un estandarte de la lucha antidopaje.

"Si la UCI nos hubiera controlado a las 02H00 en 2001, todos habríamos sido suspendidos y eso habría evitado al ciclismo 25 años de escándalo", escribió. "Es desafortunado que Tadej (Pogacar) y Jonas (Vingegaard) tengan que pagar por las tonterías que hicimos. Debería pedirles perdón, para ser sincero. Pero preferiría perder un poco de sueño si eso permite ganar credibilidad", destacó.