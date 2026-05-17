Nueva victoria de Vingegaard, que se acerca al rosa gestionando esfuerzos

Jonas Vingegaard se impuso en solitario este domingo en la 9ª etapa del Giro de Italia, con final en el alto de Corno alle Scale, sumando su segunda victoria en su primera presencia en la Corsa Rosa.

Dos llegadas en alto, dos victorias: el danés es sin duda el hombre fuerte del Giro, al tiempo que administra sus esfuerzos.

Tras imponerse el viernes en el Blockhaus con 13 segundos de ventaja sobre Felix Gall, el danés repitió en las alturas de la estación de Emilia-Romaña, superando esta vez al austríaco por 12 segundos.

Sin gastar un vatio de energía de más, se negó incluso a dar relevos al corredor del Decathlon en los dos últimos kilómetros de la ascensión final.

El jefe de filas del Visma, dos veces vencedor del Tour de Francia, se acercó al líder de la general, el portugués Afonso Eulálio, que llegó en quinta posición a unos cuarenta segundos y que podría perder su maglia rosa el martes en la única contrarreloj de la carrera, de 42 kilómetros, entre Viareggio y Massa.

"Estamos donde queríamos estar. Estoy bien situado en la clasificación general. Hasta ahora, todo va bien para nosotros", explicó Vingegaard.

"El equipo ha hecho un trabajo increíble para controlar la escapada, es un placer rodar con tipos tan fuertes. Siento un poco de fatiga y el día de descanso vendrá bien. Pero estoy muy, muy satisfecho", comentó Gall, tercero en la general a 25 segundos de Vingegaard, a quien no le guardaba rencor, según aseguró.

- Asalto inminente -

Los dos hombres alcanzaron rápidamente al italiano Giulio Ciccone, cuyo apuesta de ceder tiempo en la general la víspera para tener más libertad a la hora de apuntar a las etapas estuvo a punto de darle resultado de inmediato.

Y luego, a 900 metros de la meta, Vingegaard aceleró para dejar atrás a Gall y lograr su segunda victoria en este Giro.

El gran damnificado del día fue el italiano Giulio Pellizzari, que terminó a 1:27 del danés.

Vingegaard, que logró la victoria número 50 de su carrera, deberá recortar 2 minutos y 24 segundos sobre Eulálio el martes si quiere vestirse de rosa al término de la décima etapa, un día después de la segunda jornada de descanso del lunes.

"Mmm... va a estar demasiado justo", calculó Eulálio antes de subir al podio este domingo.

El asalto al poder de Vingegaard, excelente en las contrarrelojes de las grandes vueltas, parece, por tanto, inminente. Máxime cuando Felix Gall es cualquier cosa menos un especialista en la lucha contra el crono y Pellizzari parece destinado a replantearse sus objetivos para la carrera.