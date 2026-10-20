Nueva York y Lake Placid contemplan su candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2042

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, lanzó este lunes un comité encargado de evaluar la viabilidad de organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en Nueva York y Lake Placid en 2042.

Este comité reúne a cerca de 90 miembros y deberá trabajar durante aproximadamente un año antes de entregar sus conclusiones y recomendaciones a los dirigentes del estado.

"Hoy he reunido a un equipo compuesto por los mayores talentos del mundo del deporte, del gobierno, de los negocios y de los responsables comunitarios de todo el estado", dijo Hochul citada en un comunicado.

El propósito es "situarnos en la mejor posición posible para elaborar una hoja de ruta que permita traer de nuevo la llama olímpica a Nueva York", agregó.

Lake Placid, ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1932 y 1980, cuenta con instalaciones dedicadas a los deportes de nieve. La ciudad de Nueva York, en tanto, alberga numerosos estadios que pueden acoger deportes de hielo.

Un miembro de la Asamblea estatal e integrante de este comité, Robert Carroll, incluso sugirió en marzo organizar las pruebas de big air en un estadio de béisbol o competiciones de esquí de fondo en Central Park.

No obstante, una candidatura de este tipo plantea cuestiones logísticas, ya que la megalópolis y la estación de deportes de invierno se encuentran a unos 460 kilómetros de distancia.

Los pasados Juegos de Invierno se celebraron en febrero en Italia entre Milán y Cortina d'Ampezzo, separadas por 410 km.

Estados Unidos acogió el Mundial de fútbol en el verano de 2026, con ocho partidos, incluida la final, en las afueras de Nueva York.

El país será también anfitrión de los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles y de los Juegos de Invierno en Salt Lake City (Utah) en 2034.