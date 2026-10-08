Nuevo mano a mano en Indonesia entre Márquez y Martín en la pelea por título de MotoGP

Dos puntos separan a los españoles Jorge Martín y Marc Márquez en la clasificación del Mundial de MotoGP y este fin de semana protagonizarán en Indonesia otro mano a mano en la pugna por el título de la categoría.

Nunca antes en la historia del motociclismo de velocidad los dos primeros pilotos estaban separados por tan poca distancia tras 16 carreras disputadas.

Tras su fin de semana perfecto en Japón, con victoria en el esprint del sábado y en la carrera del domingo, Márquez mete presión a su compatriota Martín y afianza sus opciones de ganar un octavo título en la máxima categoría (décimo en total).

No obstante, por ahora sigue siendo Martín, campeón del mundo en 2024, el que se mantiene como líder del Mundial antes del fin de semana en Mandalika, el circuito maldito de Márquez, que nunca ha brillado en el Gran Premio de Indonesia, uno de los últimos en incorporarse al calendario.

Cuatro ediciones disputadas en Mandalika y apenas un puñado de puntos cosechados por el "93": en 2022 se cayó durante el calentamiento y no corrió la carrera; también se fue al suelo al año siguiente, tanto el sábado como el domingo, y no sumó ningún punto.

En 2024, acabó tercero en el esprint del sábado y sumó sus primeros puntos en este circuito (7), pero el domingo sufrió una avería y tuvo que retirarse.

Y el año pasado Mandalika fue el último circuito que pisó Márquez. Sexto en el esprint (4 puntos), el domingo sufrió una caída en la primera vuelta, al tocarse con Marco Bezzecchi y se lastimó el hombro.

- Circuito maldito para el octacampeón -

Tuvo que pasar por el quirófano y dijo adiós a lo que quedaba de temporada, aunque ya se había asegurado el título en la carrera anterior.

"Este año será diferente", prometió Márquez al canal DAZN. "Me siento mejor, y desde Aragón, la sensación en la moto ha sido genial".

Este jueves, Márquez dejó claro ante los periodistas su objetivo en las carreras que restas: "Voy a intentar atacar en cada circuito".

A Martín se le da mejor este trazado, donde se impuso en el año de su coronación (2024), aunque no participó la temporada pasada por lesión.

Hasta ahora, Martín se ha mostrado más regular, ya que aunque ha ganado sólo una carrera ha subido al podio en ocho pruebas; Márquez, por su parte, o gana (6) o no sube al cajón.

"Me siento confiado, no por los resultados, sino por la sensación que tengo con la moto. Me siento cada vez más rápido", dijo en Mandalika Martín.

Sus perseguidores en la clasificación, el italiano Marco Bezzecchi (284 puntos, a 49 de Martín), y el español Pedro Acosta (243) están seguramente ante la última oportunidad de engancharse a la pelea por la corona.

La lucha va más allá del título de pilotos entre los dos españoles; también es una pelea por la mejor moto, entre Ducati y Aprilia.

A falta de seis Grandes Premios para el final de temporada, ambas marcas están empatadas con 469 puntos en la clasificación de constructores.