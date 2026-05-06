Nuevo récord para el eterno Fábio: 114 partidos en la Copa Libertadores

Fábio, portero del Fluminense, se convirtió este miércoles en el futbolista con más partidos en la historia de la Copa Libertadores, al alcanzar 114 presentaciones en el encuentro contra el Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas.

Es un nuevo récord de longevidad para el incombustible Fábio Deivson Lopes Maciel, de 45 años, quien deja atrás la marca de 113 compromisos jugados que compartía desde la semana pasada con el exportero uruguayo nacionalizado paraguayo Ever Hugo Almeida.

El registro estaba vigente desde 1990, cuando Almeida alzó el trofeo de la Libertadores con Olimpia de Paraguay, su segundo título con el conjunto franjeado tras el logrado en 1979.

Fábio saltó al campo en un crucial partido para el club de Rio de Janeiro: es colista del Grupo C de la Libertadores con un punto en tres fechas.

El guardameta ha competido en 13 ediciones, con Vasco da Gama (1), Cruzeiro (8) y Fluminense (4), según la Conmebol.

El veterano, que lleva 29 temporadas como jugador profesional, se estrenó en el principal torneo de clubes del fútbol sudamericano en 2001, cuando algunos de sus actuales compañeros de equipo, como el delantero John Kennedy, ni siquiera habían nacido.

Y en 2023 formó parte del plantel que dio al Fluminense su primer y único título en el evento continental.

Habitual titular bajo las órdenes del entrenador argentino Luis Zubeldía, el meta ya había establecido a principios de abril un récord como el futbolista de mayor edad que ha jugado en la Libertadores desde que el torneo comenzó a disputarse en 1960: 45 años y 189 días.

En un partido ante el Deportivo La Guaira venezolano, superó al exarquero boliviano Luis Galarza, quien había jugado con 44 años y 81 días en 1995 con el club Jorge Wilstermann.

Nacido en Nobres, en Mato Grosso (centro-oeste de Brasil), Fábio se alzó en agosto del año pasado como el jugador con más partidos en la historia del fútbol. Sobrepasó entonces los 1.391 juegos disputados del inglés Peter Shilton, según los registros del Libro de Récords Guinness.

Fábio debutó como profesional con el extinto União Bandeirante en 1997.