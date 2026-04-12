Nuggets terminan terceros en el Oeste y Raptors aseguran regreso a los playoffs de NBA

Los Denver Nuggets, impulsados por los 23 puntos de Nikola Jokic en la primera mitad, vencieron este domingo a los San Antonio Spurs por 128-118, logrando su duodécima victoria consecutiva y asegurándose el tercer puesto de la Conferencia Oeste en la última jornada de la temporada regular de la NBA.

A continuación, las principales escenas de la jornada hasta ahora.

- Un ratico de Jokic fue suficiente -

En un día en el que los entrenadores dieron descanso a decenas de jugadores en preparación para los inminentes playoffs, Jokic, tres veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, tuvo que jugar al menos 15 minutos para ser elegible para los premios de fin de temporada, incluido el de MVP.

El pívot serbio jugó algo más de 18 minutos, impulsando a los Nuggets a una ventaja de 70-56 al descanso que no perderían ante un equipo de los Spurs cuyo propio candidato al MVP, Victor Wembanyama, se quedó fuera por una lesión en las costillas.

Los Nuggets aseguraron el tercer puesto en el Oeste, por detrás de los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs, y se enfrentarán a los Minnesota Timberwolves, sextos clasificados, en la primera ronda.

Los Angeles Lakers se quedaron en cuarto lugar a pesar de una victoria por 131-107 y se enfrentarán a los Houston Rockets.

Esa serie enfrentará a la superestrella de los Lakers, LeBron James, contra su viejo rival Kevin Durant, pero James podría no contar con el apoyo del máximo anotador de la NBA, Luka Doncic, quien lucha por recuperarse de una distensión en el tendón de la corva.

"Nos vamos a preparar, vamos a luchar y vamos a intentar ganar la serie", dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick.

- Los Raptors regresan a playoffs -

Los Toronto Raptors arrollaron a los Brooklyn Nets por 136-101 y se hicieron con el quinto puesto de la Conferencia Este, ya que tanto los Orlando Magic como los Atlanta Hawks perdieron.

RJ Barrett anotó 26 puntos, Brandon Ingram sumó 25 y Scottie Barnes logró un triple-doble con 18 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias para ayudar a los Raptors, campeones de 2019, a regresar a los playoffs por primera vez desde 2022.

"Esa era nuestra aspiración para este año", dijo Barnes. "Es un gran alivio".

Toronto, que llegaba al día en sexto lugar en el Este con la posibilidad no solo de subir, sino también de caer al torneo de play-in, se enfrentará a los Cleveland Cavaliers, cuartos clasificados, en la primera ronda.

Los Miami Heat se prepararon para el play-in con una victoria por 143-117 sobre los Hawks.

Jaime Jaquez Jr. anotó 26 puntos saliendo de la banca y Bam Adebayo sumó 25 puntos y 10 rebotes para los Heat, que terminaron en décimo lugar en la Conferencia Este y se enfrentarán a los Charlotte Hornets, quienes aseguraron el noveno puesto con una victoria por 110-96 sobre los New York Knicks, terceros clasificados.

Los Hawks bajaron del quinto al sexto puesto, pero aun así evitaron el play-in, en el que los equipos clasificados del séptimo al décimo lugar lucharán por las dos últimas plazas para los playoffs en cada conferencia.

— 60 victorias para Detroit —

El segundo clasificado de la Conferencia Este, Boston, dejó fuera a ocho titulares, entre ellos Jayson Tatum y Jaylen Brown.

Pero Baylor Scheierman anotó 30 puntos, el récord de su carrera, para llevar a los Celtics a una victoria por 113-108 sobre Orlando, lo que dejó a los Magic en el octavo puesto del Este y les valió un partido de play-in como visitantes contra los Philadelphia 76ers, quienes vencieron a los Milwaukee Bucks por 126-106.

Los Portland Trail Blazers aseguraron el octavo puesto en el Oeste con una victoria por 122-110 sobre los Sacramento Kings y se enfrentarán al séptimo clasificado, Phoenix, en el partido de play-in.

Detroit, el primer clasificado del Este, cerró la temporada regular con una victoria por 133-121 sobre los Indiana Pacers. La tercera victoria consecutiva de Detroit elevó su total de la temporada regular a 60, por primera vez desde la campaña 2005-06.

El actual campeón, el Oklahoma City Thunder, que ya tenía asegurada la primera plaza del Oeste y el mejor récord de la liga, cayó 135-103 ante Phoenix en un partido de cierre de temporada en el que ambos equipos alinearon a sus reservas.