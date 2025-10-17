Ogier lidera el Rally de Europa Central tras la primera jornada

El francés Sébastien Ogier, que busca un noveno título de campeón del mundo de rallies, se puso este jueves líder del rally de Europa Central, sobre asfalto, al término de la primera jornada.

Sólo dos especiales estaban programadas este jueves en la 12ª prueba de 14 esta temporada.

El piloto galo de Toyota, líder del Mundial de pilotos, supera por apenas 1,6 segundos al finlandés Kalle Rovanperä, su compañero en Toyota.

El joven francés Adrien Fourmaux es tercero a menos de cuatro segundos al volante de su Hyundai.

El británico Elfyn Evans (Toyota), principal rival de Ogier en la lucha por el título, a sólo dos puntos, es sexto a seis segundos del francés.

El viernes se presenta con seis especiales.

El rally se disputa por carreteras de Alemania, Austria y República Checa.

. Clasificación del Rally de Europa Central al término de la jornada del jueves.

1. Sébastien Ogier/Vincent Landais (FRA/Toyota) 12.48:4

2. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/Toyota) a 01,6

3. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (FRA/Hyundai) a 03,9

4. Sami Pajari/Marko Salminen (FIN/Toyota) a 05,6

5. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (JAP/IRL/Toyota) a 05,6

6. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR/Toyota) a 06,00

...

. Vencedores de los tramos especiales:

Sébastien Ogier (ES1), Kalle Rovanperä (ES2)