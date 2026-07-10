Ohtani no abrirá con los Dodgers y también será baja en el Juego de las Estrellas

La superestrella de Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, no abrirá este viernes como lanzador debido a una persistente irritación en la rodilla izquierda y tampoco participará en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas, informó el club.

"Shohei Ohtani actuará como bateador designado durante el resto del fin de semana, pero después de la serie contra los D-backs se someterá a algunas intervenciones en la rodilla para ponerlo en la mejor posición posible de cara a la segunda mitad de la temporada", señalaron los Dodgers en un comunicado.

"Lamentablemente, debido a estos acontecimientos, no podrá viajar a Filadelfia ni participar en el Juego de las Estrellas de 2026", añadió la franquicia.

Ohtani abandonó un partido el 11 de junio por molestias en la rodilla izquierda y quedó fuera de la alineación al día siguiente.

Desde entonces, ha tratado de manejar el problema, localizado en la misma rodilla de la que fue operado en 2019 para corregir una condición congénita por la que la rótula nunca llegó a fusionarse completamente en un solo hueso.

El japonés, cuatro veces Jugador Más Valioso, ha brillado esta temporada en sus dos funciones con los Dodgers, pese a lidiar con diversas molestias físicas, entre ellas una ampolla en la mano con la que lanza, un problema en el bíceps y la lesión en la rodilla.

A la ofensiva, batea para .290, con 20 jonrones y 56 carreras impulsadas, mientras que como lanzador registra una efectividad de 1.79, 95 ponches y marca de 8-2.

El martes conectó el jonrón número 300 de su carrera, convirtiéndose en el primer jugador nacido en Japón en alcanzar esa cifra en las Grandes Ligas.

Ohtani estaba previsto como bateador designado para el Juego de las Estrellas, que se disputará el próximo martes en el Citizens Bank Park, casa de los Philadelphia Phillies.