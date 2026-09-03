Organizan campamentos juveniles de prevención y formación en La Chorrera y la comarca Emberá-Wounaan

La Dirección Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (DIPRED) llevará a cabo campamentos de formación en La Chorrera y la comarca Emberá-Wounaan. La primera jornada se realizará del 9 al 11 de septiembre en el Complejo Deportivo Mariano Rivera, donde más de 300 estudiantes se reunirán por invitación del alcalde Eloy Chong. Posteriormente, en octubre, la comunidad de Puerto Indio, en el distrito de Sambú, acogerá a 100 niños y adolescentes de diversos poblados comarcales, impactando de forma directa e indirecta a más de 600 residentes.

Durante estas actividades, que iniciarán desde las 5:00 a. m., el equipo de la DIPRED impartirá dinámicas deportivas, capacitaciones en valores, refuerzo de la autoestima y prevención del acoso escolar para consolidar la permanencia en las escuelas y evitar el reclutamiento por parte de pandillas. Asimismo, la agenda incluirá talleres de teatro, bailes modernos y expresiones autóctonas que buscan enaltecer la identidad cultural mediante el uso de prendas tradicionales como la paruma y el guayuco.

Estas acciones forman parte del programa de prevención social impulsado por el Ministerio de Gobierno (Mingob), el cual busca crear entornos seguros frente al riesgo de que menores de edad sean involucrados en actividades ilícitas. En los últimos dos años, más de 35 000 estudiantes de primaria y secundaria, junto con sus acudientes, han participado a nivel nacional en jornadas educativas, deportivas, culturales y en el espacio de ‘Escuela para Padres’.

Dalila Mosquera, directora encargada de la DIPRED, destacó que las iniciativas abarcan a beneficiarios de entre 6 y 29 años, e incluyen capacitaciones semanales en prevención de la deserción escolar para jóvenes del corregimiento de El Chorrillo. La institución reiteró su invitación a las comunidades e interesados en sumarse a estas jornadas a contactarlos a través de sus redes sociales oficiales o mediante el correo electrónico [email protected].