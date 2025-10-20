Otro oro para el ciclismo

REdacción | Una nueva jornada llena de adrenalina se celebró ayer domingo en los XII Juegos Centroamericanos, que se disputan desde el pasado jueves en Guatemala, con la destacada participación de atletas panameños.

En la prueba individual femenina de fondo en ciclismo de ruta, Wendy Ducreux ganó la medalla de oro tras conseguir un tiempo de 2:50:36h en un recorrido de 90km (9 vueltas).

Es la segunda medalla de oro para el ciclismo panameño en la justa centroamericana, luego que el sábado, el chiricano Franklin Erasmo Archibold se consagró campeón de la prueba contrarreloj individual masculina, al completar los 30 km del recorrido en 41 minutos, 26 segundos y 47 centésimas.

Mientras que también ayer en lo femenino: Maraya López acabó en el octavo lugar con tiempo de 3:02:21h. En tanto, Noemy Atencio no pudo terminar la prueba por una caída.

En la natación: Bernhard Tyler Christianson ganó oro los 100m pecho con tiempo de 1:04.23min. y plata en los 200m combinado individual con tiempo de 2:11.13min; Raúl Antadillas, se colgó la de plata con 1:04.24min en los 100m pecho, y el equipo masculino de Relevo 4x100m Libre (Isaac Beitia, Jeancarlo Calderón, Raúl Antadillas y Andrey Villarreal) se bañó de oro con tiempo de 3:31.00min.

En bádminton, Kelly Yau es la medallista de bronce. Al cierre de esta edición periodística, Panamá se ubica en el tercer lugar del medallero de los siete países de la región en la competencia. Los panameños suman 42 medallas (13 oro, 14 plata y 15 bronce). Guatemala lidera la tabla con 108 preseas, le sigue Costa Rica, con 58.