“Outlawz” nació en 2023, de la iniciativa de tres amigos unidos por el flag football, quienes decidieron transmitir sus conocimientos y amor por el juego a las nuevas generaciones. Lo que comenzó como un sueño de Ana Kassar, César Méndez y Alberto Levy; se convirtió en un proyecto en crecimiento. Sus fundadores continúan juntos, manteniendo vivo aquel sueño.

En poco tiempo, Outlawz se ha consolidado como una de las academias de flag football más grandes y competitivas de Panamá, siendo el 2026 uno de los años más significativos. La academia representó a Panamá en el circuito NFL Flag, consiguiendo tres subcampeonatos en distintas categorías, entre ellos Continental Monterrey, Pro Bowl en California y Championship en Indianápolis. Ahora, su delegación femenina Sub-15 se prepara para el Campeonato NFL Sub-15 Femenino en Ciudad de México, del 19 al 23 de noviembre.

“En Outlawz creemos que para formar grandes atletas primero hay que formar grandes personas. Cuentan con coaches certificados, entrenadores del staff de selecciones nacionales, entrenamientos de quarterback, preparación física y acompañamiento psicológico. El desarrollo exige disciplina, confianza y fortaleza mental dentro y fuera de la cancha”, explica Anna KASSAR, GM de Outlawz Academia.

Su cultura promueve lealtad, respeto, compromiso y, sobre todo, familia. Buscan que cada jugador se sienta valorado, importante y escuchado.

Para 2027, Outlawz planea llevar a varias delegaciones al “World Championship”, en Orlando, Florida, EE.UU., para medirse con equipos de diferentes partes del mundo. Además, preparan un proyecto con nuevas oportunidades internacionales.