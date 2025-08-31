Paliza de España a Chipre en el Eurobasket, Israel sorprende a Francia

España siguió su recuperación en el Eurobasket con una victoria apabullante (91-47) ante Chipre, este domingo en Limassol, en una fase de grupos en la que la subcampeona olímpica Francia se vio sorprendida por Israel (82-69).

Después de caer ante Georgia en el debut, los españoles, defensores del título continental, habían podido ganar el sábado a Bosnia-Herzegovina y la victoria de este domingo confirma la mejoría del equipo de Sergio Scariolo, antes de tener que medirse a los dos equipos más fuertes de su llave, el martes a Italia y el jueves a la Grecia de Giannis Antetokounmpo.

España es segunda de su grupo, por detrás de una Grecia que ganó sus tres partidos disputados, el último este domingo por 94-53 ante Georgia, con 27 puntos de 'Anteto', lo que condujo a la clasificación matemática a octavos de final.

Willy Hernangómez fue el máximo anotador de la Familia en esta ocasión, ante una débil selección de Chipre, incapaz de reaccionar pese al apoyo de su hinchada.

Los españoles han estado en el podio en las siete últimas ediciones del Eurobasket (cuatro títulos, un subcampeonato, dos terceros puestos), pero en esta ocasión la renovación generacional de su plantel genera numerosos interrogantes, en el torneo que sirve además de despedida a Scariolo, nuevo entrenador del Real Madrid.

La sorpresa de la jornada la dio Israel con su triunfo 82-69 sobre Francia en Katowice (Polonia), dentro del grupo D.

Los Bleus tenían la posibilidad de garantizar su presencia en octavos de final, después de ganar en las dos primeras jornadas, pero el revés les deja por ahora sin sellar el billete.

Eslovenia, derrotada en las dos primeras fechas, pudo por fin reaccionar, con un 86-69 sobre Bélgica.

El héroe de la tarde para el equipo campeón de Europa en 2017 fue una vez más Luka Doncic, con 26 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias.

En ese grupo D se clasificó a octavos Polonia, que se impuso 84-75 a Islandia, para firmar un tercer triunfo en tres partidos y liderar su llave.

-- Resultados del domingo en la fase de grupos del Eurobasket masculino:

- Grupo C (en Limassol, CYP):

Bosnia - Italia 79 - 96

España - Chipre 91 - 47

Georgia - Grecia 53 - 94

Clasificación: J G P pp pc

1. Grecia 3 3 0 265 188

2. España 3 2 1 248 197

3. Italia 3 2 1 240 216

4. Bosnia 3 1 2 237 248

5. Georgia 3 1 2 198 241

6. Chipre 3 0 3 180 278

- Grupo D (en Katowice, POL):

Polonia - Islandia 84 - 75

Israel - Francia 82 - 69

Eslovenia - Bélgica 86 - 69

Clasificación: J G P pp pc

1. Polonia 3 3 0 255 234

2. Israel 3 2 1 229 206

3. Francia 3 2 1 264 241

4. Eslovenia 3 1 2 276 277

5. Bélgica 3 1 2 204 242

6. Islandia 3 0 3 210 238

NOTA: los cuatro primeros de cada grupo se clasifican a octavos de final.