Palmeiras asalta el Maracaná, pero Fluminense sobrevive en busca de la final de la Libertadores

El Palmeiras, letal de contragolpe, tomó ventaja este miércoles en las semifinales de la Copa Libertadores 2026 al vencer 2-1 al Fluminense en el Maracaná.

Goles del argentino José Manuel López en el minuto 45 y Marlon Freitas en el 85' adelantaron al Verdão en el mítico estadio de Rio de Janeiro, pero los locales evitaron un golpe mayor con un cabezazo de Wesley Natã a la red en el 90+3'.

La llave se decidirá el próximo miércoles en Sao Paulo.

El ganador jugará la final el 28 de noviembre en el Estadio Centenario, en Montevideo, contra el triunfador entre Estudiantes de La Plata y el campeón vigente, el Flamengo, que empiezan su serie el jueves.

Un electrizante contrataque finalizado por el Flaco López adelantó al Palmeiras una primera mitad que había sido dominada con autoridad por el Flu.

Con rápida circulación de balón y Paulo Henrique Ganso como director de orquesta, el equipo del barrio carioca de Laranjeiras había empujado atrás a su adversario, pero le costaba encontrar caminos hacia el gol.

Tiros a media distancia de Hulk (19'), Nonato (21') y Agustín Canobbio (32') fueron la respuesta local para tratar de abrir a la sólida defensa de los paulistas.

Cuando al fin el Flu consiguió una grieta, tras un gran pase de Ganso, el arquero Carlos Miguel bloqueó el disparo de Hulk (41').

Palmeiras, hasta entonces, no había hecho siquiera un remate.

Y los locales pagaron un alto precio por su falta de 'punch': Andreas Pereira se combinó con el carrilero izquierdo Joaquín Piquerez y éste lanzó un mortal centro a López, que firmó su cuarta anotación en la actual Libertadores.

Marcão, el técnico local, movió piezas en el segundo tiempo, pero la dinámica se mantuvo.

Fluminense seguía llevando la iniciativa, mientras Palmeiras aguantaba con seguridad y lanzaba nuevas contras: Agustín Giay, en una de ellas, amenazó con ampliar la diferencia (66').

Eterno bajo el arco a los 46 años, Fábio evitaba que las cosas fuesen peores, con una notable parada ante un remate de Felipe Anderson (81'), pero no pudo hacer milagros ante Marlon Freitas, que amplió las distancias.

Sí hizo un milagro para el Flu Wesley Natã, una de las variantes de Marcão.

El pequeño jugador de 1,73 m de estatura voló para ganarle el salto al central paraguayo Gustavo Gómez, capitán del Palmeiras, y descontar tras una errática salida de Carlos Miguel.

Alineaciones:

Fluminense: Fábio - Guga, Thiago Silva, Julián Millán, Guilherme Arana - Nonato, Matheus Martinelli (Hércules, 46) - Agustín Canobbio (Kevin Serna, 63), Paulo Henrique Ganso (Luciano Acosta, 78), Jefferson Savarino - Hulk (Rodrigo Castillo, 78). DT: Marcão.

Palmeiras: Carlos Miguel - Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza - Agustín Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Joaquín Piquerez - Jhon Arias (Felipe Anderson, 74), Andreas Pereira (Mauricio, 74) - José Manuel López (Ramón Sosa, 74'). DT: João Martins (Abel Ferreira cumplió suspensión).