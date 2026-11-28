Palmeiras y Estudiantes de La Plata, dos de los clubes más respetados de Sudamérica, disputan el sábado en Montevideo la final de la Copa Libertadores, un duelo entre el equipo más constante de los últimos años y uno de los grandes referentes del continente.

El mítico estadio Centenario, santuario del fútbol mundial, será nuevamente escenario de la definición del principal torneo de clubes de la Conmebol, el último gran evento de su calendario en 2026.

Miles de aficionados brasileños y argentinos comenzaron a copar la capital uruguaya desde el viernes para acompañar a sus equipos en la final (20H00 GMT), un duelo que evoca capítulos especialmente memorables en la historia de ambos clubes.

Las 60.200 entradas al Centenario fueron vendidas para el juego por el título, el primero de la Libertadores que contará con show de entretiempo, a cargo del cantante brasileño Pedro Sampaio.

"Soy socio desde que nací. Estudiantes es una pasión, un sentimiento, y verlo en una final de Libertadores es el cielo mismo (...) Aquí estamos con la banda para dar la vuelta (olímpica)", dijo a la AFP Facundo Pereyra, un tornero de La Plata de 56 años que paseaba con varios amigos por la rambla montevideana.

Unos 121 autobuses procedentes de La Plata llegaron a Montevideo durante la mañana del sábado con miles de hinchas de Estudiantes.

El club estima que unos 30.000 acompañarán al Pincha en el Centenario y otros 10.000 se concentrarán en las inmediaciones del estadio y en el Parque Rodó, uno de los barrios y parques más emblemáticos de la capital.

"Estar en una final de Libertadores, tan amada por nosotros, es una emoción indescriptible", comentó a la AFP Carlos Sulley, un hincha de 22 años que cambió un turno en el taller mecánico donde trabaja para sumarse a la multitud albirroja que invadió Montevideo.

- Una optimista marea verde -

El optimismo palmeirense ha acompañado a su afición desde el miércoles, cuando comenzó a movilizarse masivamente hacia Montevideo y el exclusivo balneario de Punta del Este (130 km al este de la capital).

Unos 35 autobuses procedentes de Sao Paulo llegaron a Montevideo en las horas previas a la final con al menos 2.000 aficionados y tuvieron como principal punto de concentración el Parque Roosevelt, ubicado junto al aeropuerto internacional de Carrasco, en las afueras de la ciudad.

Palmeiras conquistó en la capital uruguaya la Libertadores de 2021 ante Flamengo, la tercera de su palmarés.

Estudiantes, en cambio, celebró en el Centenario la primera de sus cuatro coronas continentales al derrotar precisamente al Verdão en el desempate que resolvió la final de 1968.

"Montevideo nos trae grandes recuerdos a los palmeirenses", afirmó emocionada a la AFP Daiane De Andrade, una cosmetóloga paulista de 27 años que asistió a la final de 2021. "Ahora queremos ser tetracampeones y Montevideo nos dará la Copa", dijo sonriente.

- Un favorito bajo presión -

Palmeiras llega respaldado por una regularidad difícil de igualar en la competición. El equipo del portugués Abel Ferreira forma parte de una generación de clubes brasileños que ha conquistado las últimas siete Libertadores.

Desde 2020 alcanzó cuatro finales y conquistó los títulos de 2020 y 2021, un protagonismo sostenido que ningún otro club ha igualado en esta década.

Pero el presente del Verdão llega acompañado por una herida reciente: el pasado sábado vio escapar el Brasileirão en la recta final a manos de su archirrival Flamengo, por lo que la Libertadores le ofrece la posibilidad de transformar esa decepción en una nueva celebración continental.

"Ole porco (ndlr: puerco en español, el apodo del equipo), ole porco, ole porco, eu sou Palmeiras", entonaban decenas de torcedores mientras recorrían, cerveza en mano, la coqueta Avenida Brasil, en el barrio Pocitos de Montevideo.

- La mística del Pincha -

Estudiantes alcanzó la final después de protagonizar uno de los golpes más resonantes del torneo al eliminar al Flamengo, el campeón defensor, en las semifinales.

La última vez que el Pincha disputó una definición de Libertadores fue en 2009, cuando conquistó su cuarta corona con "La Brujita" Juan Sebastián Verón, su actual presidente, como capitán.

"¡Daría todo por estos colores!... ¡Daría todo por otra Copa Libertadores!", cantaban a viva voz cientos de pincharratas que se citaron en la playa de Pocitos, sobre el Río de la Plata, la noche del viernes para animar al equipo dirigido por el uruguayo Alexander "Cacique" Medina.

"Acompañando al Pincha como siempre, y ahora con las nuevas generaciones", dijo a la AFP Carlos Villalba, un comerciante platense de 61 años mientras observaba a sus dos hijos adolescentes.