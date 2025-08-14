Palmeiras pone un pie en cuartos y River decepciona en la Libertadores

La aplanadora del Palmeiras puso pie y medio en cuartos de final de la Copa Libertadores, en la que River Plate decepcionó y Botafogo, campeón defensor, sacó una corta ventaja ante Liga de Quito en el cierre este jueves de los partidos de ida de octavos.

El Verdão de Abel Ferreira despejó las dudas que han nublado recientemente su andar en Brasil al golear 4-0 en su visita al Universitario de Perú, donde firmó su séptima victoria consecutiva en el principal torneo de clubes de América.

Los locales, conducidos por el exseleccionador uruguayo Jorge Fossati, apenas pudieron hacer frente a la apisonadora paulista, la única que completó la fase de grupos con puntaje perfecto.

El capitán paraguayo Gustavo Gómez (7', de penal), el delantero argentino José Manuel López (12', 75') y el atacante Vitor Roque (30') liquidaron en la primera parte a unos peruanos que difícilmente podrán revertir la llave el próximo jueves en Sao Paulo.

Ferreira, el técnico portugués artífice de los trofeos continentales de 2020 y 2021, puede respirar algo tranquilo porque su equipo marcha firme hacia la ronda de los ocho mejores.

Y, además, en la siguiente fase puede esperarlo un rival poco condimentado, pues el vencedor entre brasileños y peruanos chocará contra River o Libertad.

- Libertad frena a River -

Argentinos y paraguayos protagonizaron un choque bajo en fútbol que terminó en cero en el estadio La Huerta de Asunción, palco de una nueva actuación determinante del veterano portero millonario Franco Armani.

Marcelo Gallardo dejó ver su impotencia -y aparente molestia- por el desempeño desalentador de sus pupilos, que aterrizaron en la capital paraguaya con notables bajas en la defensa y el ataque.

Tras un flojo primer tiempo, el Muñeco removió el banco e hizo tres sustituciones para el comienzo de la segunda parte, en la que ingresaron hombres de buen pie, como el colombiano Juanfer Quintero e Ignacio Fernández.

El par de creativos mejoraron el rostro de River, una de las cartas para frenar la reciente hegemonía brasileña en la Libertadores, pero el tetracampeón copero volvió a resentir la falta de un goleador y un juego fluido.

Los locales, por su parte, con los veteranos atacantes Óscar "Tacuara" Cardozo y Roque Santa Cruz en el banco, mostraron solidez en la zaga y apostarán sus fichas el jueves que viene a eliminar a un favorito en el Monumental de Buenos Aires.

- Ancelotti Jr debuta con triunfo -

En el partido que abrió la última jornada de los partidos de ida, el campeón defensor hizo respetar el estadio Olímpico Nilton Santos de Rio de Janeiro de la amenaza de Liga de Quito, único club ecuatoriano que conoce el peso de la Copa Libertadores (2008).

Aunque amagó con una victoria abultada, gracias a que el tanto del triunfo 1-0 fue anotado en el segundo 14 por el atacante Artur, el Fogão debió contentarse con una ventaja mínima en el debut en el certamen sudamericano de su entrenador, Davide Ancelotti.

El hijo de Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, presente en el recinto carioca, puso toda la carne en el asador para intentar aterrizar en la altura de Quito (2.850 msnm) la próxima semana con un marcador más cómodo.

Dio minutos entre otros al ex Inter de Milán Joaquín "Tucu" Correa, gran refuerzo botafoguense de mitad de temporada, pero nada funcionó para ampliar la cuenta, ni para evitar que la "torcida" silbara a su equipo, de presentación opaca.

Comandado por el timonel gaúcho Tiago Nunes, con paso por el cuadro carioca entre 2023 y 2024, el Rey de Copas de Ecuador salió vivo de las siempre complicadas canchas brasileñas.

Atlético Nacional o Sao Paulo, que empataron sin goles el martes en Medellín, aguardarán por ellos o por el Glorioso en cuartos de final.

"Botafogo sacó un resultado importante, pero no determinante", advirtió Nunes. "Tenemos condiciones" para "la remontada".