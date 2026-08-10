Palou gana el GP de Portland y se acerca a su quinto título de la IndyCar

El español Álex Palou consolidó su dominio en la temporada 2026 de la Serie IndyCar al ganar este domingo el Gran Premio de Portland y dar otro paso hacia la conquista de su quinto título de la categoría.

Palou, líder destacado del campeonato, partió desde la segunda posición en el Portland International Raceway, en Oregón, y no tardó en superar al sueco Felix Rosenqvist, que largó en la pole.

"No puedo pedir más, todo el equipo hizo un gran trabajo", declaró Palou a FOX tras su sexta victoria en el año. "Fue increíble manejar este auto. Los neumáticos alternativos funcionaron muy bien y es fantástico conseguir nuestra sexta victoria de la temporada".

El piloto catalán también destacó el trabajo de su equipo, el Chip Ganassi Racing.

"Mi equipo me hace lucir bien en la pista. Tenemos a los mejores ingenieros y mecánicos; el auto es una nave espacial y tengo la suerte de conducirlo", afirmó.

Palou lideró 60 vueltas en su camino hacia su tercera victoria en Portland.

Su éxito se cimentó en una actuación sin errores al volante y en la eficacia de su equipo en los boxes, que resistió la presión de Rosenqvist y del australiano Will Power durante la parte final de la prueba.

Rosenqvist cruzó la meta segundo y valoró el resultado, aunque lamentó haber dejado escapar el triunfo.

"En algunos momentos fuimos muy competitivos. Terminar segundo es bueno por los puntos, aunque siempre es decepcionante cuando tienes una oportunidad de ganar", comentó el sueco.

Power, vencedor las últimas dos ediciones del GP de Portland, también estuvo en la pelea hasta que un problema de comunicación con su equipo condicionó su estrategia en boxes y lo relegó al tercer escalón del podio.

"Perdimos mucho por la falta de comunicación. No creo que nos hubiera alcanzado para ganar, pero sí para pelear con Rosenqvist", señaló el australiano.

Palou amplió a 110 puntos su ventaja sobre Kyle Kirkwood en la clasificación general de la IndyCar, cuando restan cinco pruebas para el final de la temporada.

El español afronta ahora un tramo decisivo del calendario y puede asegurarse el título en agosto, mes en el que se disputan cinco de las últimas seis pruebas de la temporada.

Por su parte, el mexicano Pato O'Ward protagonizó una remontada desde la 25ª posición de salida para finalizar undécimo.

Sin embargo, el resultado prolongó una racha discreta desde su victoria en Mid-Ohio, ya que acumuló su tercera carrera consecutiva fuera del Top 5 y la segunda seguida fuera de los diez primeros puestos.