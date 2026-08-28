Panamá alcanza el tercer lugar en Panamericano de Jiu Jitsu en Uruguay

ML | La Selección Nacional de Jiu-Jitsu conquistó un total de 33 medallas (14 de oro, 13 de plata y 6 de bronce), con lo que se consolidó como la tercera mejor delegación entre 13 países participantes. La representación estuvo conformada por atletas de las categorías juvenil y adulta, quienes avanzaron tras superar el proceso selectivo en los Team Panama Jiu Jitsu Trials 2026, según informó la federación.

“Este resultado es también producto de un esfuerzo conjunto entre la Asociación Nacional de Jiu Jitsu Japonés y la Asociación de Jiu Jitsu Shiaikan, instituciones que trabajaron por un mismo objetivo deportivo y contaron con el valioso respaldo de Pandeportes para hacer posible la presencia de Panamá en esta cita continental”, detalló Carlos Brennan, presidente de la Asociación Nacional de Jiu Jitsu japonés.

Tras esta destacada actuación, los atletas nacionales enfocarán su preparación en los próximos compromisos internacionales con la meta fijada en conseguir la clasificación a The World Games 2029.