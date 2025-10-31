Panamá alegró la gran fiesta centroamericana del deporte

Los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 bajaron ayer su telón, con una delegación deportiva de Panamá que hizo vibrar a toda una región gracias a las espectaculares actuaciones de sus atletas.

Al cierre de esta edición periodística, Panamá se ubicaba en el tercer lugar del medallero general del certamen, tras ganar 180 medallas (57 de oro, 55 de plata y 68 de bronce), mejorando así el cuarto puesto que ocupó en las últimas dos versiones de la justa centroamericana: Managua 2017 y San José 2013.

Guatemala fue la gran vencedora con 463 preseas, seguida de Costa Rica (266). El ‘Team Panamá’ compitió en 36 de los 42 deportes (y 56 modalidades) con 511 deportistas, y dominó varios de éstos, como el Flag Football (dos oros en equipos masculino y femenino), y los Esports, sumando preseas en las cuatro categorías de videojuegos en disputa.

Cabe destacar, que estos dos deportes tenían como subsede la Ciudad de Panamá. Los juegos también se realizaron en Honduras, con los deportes de Lucha y Sambo.

En el fútbol, Panamá se colgó una medalla de oro (futsal masculino) y tres medallas de plata (futsal femenino, Sub-20 masculina y fútbol playa masculino). Los panameños también brillaron en el surf, boliche, boxeo, lucha, atletismo, baloncesto, levantamiento de pesas, natación, entre otros.