Deportes

Panamá alegró la gran fiesta centroamericana del deporte

Para muchos atletas, la justa fue el punto de partida del Ciclo Olímpico 2025-2028, rumbo a los juegos de Los Angeles, EEUU

Panamá alegró la gran fiesta centroamericana del deporte
Cortesía | La Selección Masculina de Futsal se alzó con la presea dorada como reyes de Centroamérica impulsados en una marcha invicta con tres victorias y un empate en sus cuatro partidos.
Panamá alegró la gran fiesta centroamericana del deporte
ML | Jugadoras de Flag Football de Panamá (rojo) y de Honduras.
Panamá alegró la gran fiesta centroamericana del deporte
Ml | El surfista Edwin Núñez logró la presea dorada en bodyboard.
Panamá alegró la gran fiesta centroamericana del deporte
ML | Atletas de Taekwondo-Poomsae.
Panamá alegró la gran fiesta centroamericana del deporte
ML | La pesista Mariadni Batista.
Panamá alegró la gran fiesta centroamericana del deporte
ML | Rubén Cardenas, medallista en Esports.
Redacción Web
31 de octubre de 2025

Los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 bajaron ayer su telón, con una delegación deportiva de Panamá que hizo vibrar a toda una región gracias a las espectaculares actuaciones de sus atletas.

Al cierre de esta edición periodística, Panamá se ubicaba en el tercer lugar del medallero general del certamen, tras ganar 180 medallas (57 de oro, 55 de plata y 68 de bronce), mejorando así el cuarto puesto que ocupó en las últimas dos versiones de la justa centroamericana: Managua 2017 y San José 2013.

Guatemala fue la gran vencedora con 463 preseas, seguida de Costa Rica (266). El ‘Team Panamá’ compitió en 36 de los 42 deportes (y 56 modalidades) con 511 deportistas, y dominó varios de éstos, como el Flag Football (dos oros en equipos masculino y femenino), y los Esports, sumando preseas en las cuatro categorías de videojuegos en disputa.

Cabe destacar, que estos dos deportes tenían como subsede la Ciudad de Panamá. Los juegos también se realizaron en Honduras, con los deportes de Lucha y Sambo.

En el fútbol, Panamá se colgó una medalla de oro (futsal masculino) y tres medallas de plata (futsal femenino, Sub-20 masculina y fútbol playa masculino). Los panameños también brillaron en el surf, boliche, boxeo, lucha, atletismo, baloncesto, levantamiento de pesas, natación, entre otros.

7
países de Centroamérica se dieron cita en estos juegos deportivos del 18 al 30 de octubre.
Tags:
Deportes
|
Delegación
|
espectáculo
|
Juegos Centroamericanos 2025
|
Panamá
|
TE PUEDE INTERESAR