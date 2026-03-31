Cierre de oficinas públicas en Panamá el 2 de abril por Semana Santa

La Alcaldía de Panamá anunció este 31 de marzo el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales el próximo jueves 2 de abril de 2026 a partir de las 12:00 del mediodía, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 9 del 20 de marzo de 2026, emitido por el Gobierno Nacional.

La medida se adopta en el marco de la conmemoración de la Semana Santa y aplicará en todo el territorio nacional. En consecuencia, las oficinas administrativas del Municipio de Panamá suspenderán la atención al público desde esa hora, retomando sus actividades en el horario regular conforme al calendario oficial.

No obstante, destacan de la entidad en un comunicado que las dependencias municipales que, por la naturaleza de sus funciones, deban mantenerse operativas continuarán brindando servicios con normalidad para garantizar la atención a la ciudadanía.

También hacen un llamado a la población a tomar las previsiones necesarias y aprovechar estos días para el descanso, la reflexión y la convivencia familiar durante la Semana Santa.