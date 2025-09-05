Panamá aspira a entrar en el Top-20 en los Juegos Mundiales de Surf 2025

ml | El equipo panameño de surf tiene la ambiciosa meta de terminar en las primeras 20 posiciones del mundo en el ranking general de los Juegos Mundiales de Surf (WSG, siglas en inglés) que se celebran en El Salvador, del 5 al 14 de septiembre.

Jean Carlos González, Teo Gale Grani, Kai Gale Grani, Enilda “Samanta” Alonso, Isabella Goodwin y Evelyn Chavez son los representantes de Panamá en la competencia que se disputa únicamente en la categoría open masculina y femenina.

Esta versión 2025 de los WSG en el Departamento salvadoreño de La Libertad reunirá a unos 300 atletas de 61 países.