La selección femenina de Panamá enfrentará este sábado, 28 de noviembre, a Canadá, en los cuartos de final del Concacaf W Championship 2026, con la posibilidad de asegurar su clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El partido se disputará a la 1:00 p.m. (hora de Panamá) en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas, Estados Unidos.

Dirigidas por Toña Is, las panameñas llegan a este compromiso luego de completar su preparación en el país y continuar los entrenamientos en Dallas, donde ajustaron los últimos detalles para enfrentar a una de las selecciones más competitivas de la región.

En conferencia de prensa, la entrenadora destacó la motivación del grupo y su intención de competir ante el conjunto canadiense.

“El equipo está metido y tiene muchas ganas de hacer historia. Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, pero estamos con las mismas ganas de siempre. No vamos a poner las cosas fáciles”, expresó.

Una victoria le daría a Panamá el pase a las semifinales y la clasificación directa al Mundial de Brasil 2027. De conseguirlo, sería la segunda participación mundialista de la selección femenina, luego de su debut en 2023.

Además, el campeonato definirá a las selecciones de Concacaf que participarán en el torneo de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Los boletos corresponderán a los tres primeros lugares, con un ajuste en caso de que Estados Unidos, anfitrión de los Juegos, ocupe una de esas posiciones.

Panamá vs. Canadá

- Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

- Hora: 1:00 p.m. (hora de Panamá).

- Estadio: Texas Health Mansfield Stadium.

- Sede: Mansfield, Texas, Estados Unidos.