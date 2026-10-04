Panamá busca romper la historia ante Ecuador y cerrar con triunfo su gira asiática

La Selección Mayor de Fútbol de Panamá afrontará este lunes 5 de octubre su último compromiso de la gira asiática cuando se mida a Ecuador por el partido por el tercer lugar de la Copa Kirin.

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Tokio, Japón, a la 1:30 a.m. hora de Panamá, 3:30 p.m. hora local, en un duelo en el que ambos equipos buscarán despedirse de la competencia con una victoria.

El conjunto panameño llega al compromiso con la necesidad de reencontrarse con el triunfo, luego de acumular seis partidos consecutivos sin ganar. Ecuador, por su parte, atraviesa una racha de tres derrotas al hilo y también buscará cerrar la gira asiática con un resultado positivo.

El partido representa además un nuevo desafío para Panamá, que aún no ha podido derrotar a Ecuador en su historial de enfrentamientos. La selección canalera acumula siete partidos sin vencer al combinado sudamericano, con un balance de cinco derrotas y dos empates.

Por ello, el encuentro de este lunes representa una oportunidad para que Panamá intente cambiar la historia y conseguir por primera vez una victoria frente al seleccionado ecuatoriano.

El compromiso será dirigido por una cuarteta arbitral japonesa, encabezada por Koki Nagamine como árbitro principal, acompañado por Masaru Hasegawa y Satoshi Michiyama como asistentes. Yoshimi Yamashita será el cuarto árbitro, mientras que Koji Takasaki estará a cargo del VAR y Asaka Koizumi será la asistente del VAR.

Panamá vestirá de rojo, mientras que Ecuador utilizará su tradicional uniforme amarillo. El partido será transmitido en Panamá por RPC TV y TV Max.

De acuerdo con el reglamento de la Copa Kirin, el encuentro tendrá una duración de 90 minutos. En caso de terminar empatado, el ganador se definirá directamente mediante una tanda de penales. Además, cada selección tendrá permitido realizar un máximo de ocho cambios durante el compromiso.

Con este partido, Panamá pondrá punto final a su gira por Asia con el objetivo de recuperar la confianza, romper su sequía de triunfos y conseguir una victoria histórica ante Ecuador.