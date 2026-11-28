La Selección Mayor Femenina de Panamá cayó 4-0 ante Canadá este sábado 28 de noviembre, en los cuartos de final del Concacaf W Championship 2026, disputados en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas, Estados Unidos.

El conjunto dirigido por María Antonia «Toña» Is no pudo contener el ataque canadiense. Shelina Zadorsky abrió el marcador al minuto 13, mientras que Evelyne Viens amplió la ventaja antes del descanso, al 45+5.

En la segunda mitad, Viens volvió a marcar al minuto 62 para completar su doblete, y Annabelle Chukwu sentenció el encuentro con el cuarto tanto al minuto 83.

Pese a la derrota, Panamá todavía tiene posibilidades de continuar en la ruta hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. Las canaleras disputarán el Play-In el próximo miércoles 2 de diciembre ante el perdedor del encuentro entre México y Haití.

En este compromiso, el equipo nacional buscará uno de los boletos disponibles para la repesca intercontinental, con el objetivo de mantener sus aspiraciones de conseguir una segunda clasificación consecutiva a un Mundial femenino, tras su participación en Australia y Nueva Zelanda 2023.