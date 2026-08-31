Panamá buscará la victoria en Bahamas esta noche

ml | Panamá cierra esta noche la cuarta ventana de la segunda ronda de los Clasificatorios de las Américas al Mundial de Baloncesto FIBA 2027, visitando a la selección de Bahamas en el gimnasio Sir Kendal Isaacs de Nasáu.

El quinteto nacional, dirigido por el puertorriqueño Nelson Colón y liderado por el capitán Trevor Gaskins, viene de sufrir un revés 86-66 ante Canadá el pasado jueves en la Arena Roberto Durán.

“Con el favor de Dios, vamos a Bahamas. Después de este partido nos vamos a reagrupar, y estoy seguro de que veremos un gran esfuerzo para las ventanas de noviembre y febrero. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para convocar al mayor talento disponible, porque necesito ver a mi equipo completo, darme una oportunidad y competir de tú a tú. Sé que lo podemos lograr”, afirmó Colón.

En el Grupo F, Panamá registra una marca de 2-5 —empatado con Puerto Rico— y se ubica por detrás de Canadá (7-0), Argentina (6-1), Uruguay (5-2) y Bahamas (3-4). Los 12 seleccionados en contienda aspiran a posicionarse entre los tres primeros lugares de su grupo o clasificar como el mejor cuarto para asegurar uno de los siete cupos hacia la Copa Mundial de Baloncesto en Catar.