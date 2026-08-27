Panamá define su selección de taekwondo para los CODICADER

El equipo que representará al país en Taekwondo en los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (CODICADER 2026), a celebrarse en Honduras del 4 al 13 de septiembre, ya está definido.

La selección juvenil está conformada por 19 atletas (11 mujeres y 8 varones). En la rama femenina compiten representantes de colegios de Chiriquí, Panamá Centro, Panamá Oeste, Coclé y San Miguelito; mientras que, en la rama masculina, los atletas pertenecen a centros escolares de Panamá Centro, Panamá Norte, Panamá Oeste y Chiriquí.

Bajo la guía de los entrenadores Martín Peterson e Yldemaro Peña, la delegación culmina su fase de preparación con el máximo compromiso y disciplina.

“Más allá de la competencia, esta delegación representa la perseverancia, la unidad y los valores de nuestra juventud. Estamos convencidos de que su dedicación rendirá grandes frutos, dejando en alto el nombre de nuestra nación e inspirando a futuras generaciones a través del deporte”, destacó la Federación Panameña de Taekwondo.