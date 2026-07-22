Panamá define su selección para el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) dio a conocer el listado oficial de jugadores que integrarán la Selección Nacional Mayor que competirá en el torneo de béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El equipo, dirigido por Alberto Macré, disputará el certamen del 31 de julio al 7 de agosto y quedó ubicado en el Grupo B, junto a México, Nicaragua y Colombia. El Grupo A está conformado por República Dominicana, Puerto Rico, Curazao y Cuba.

La nómina de Panamá está integrada por los siguientes jugadores:

Lanzadores: Harold Araúz, Gilberto Chu, Pedro González, Alberto Guerrero, Kevin Miranda, Alain Pérez, Darío Agrazal, Kevin Rodríguez, Davis Romero y Enrique Saldaña.

Receptores: Erasmo Caballero y Mario Sanjur.

Cuadro interior: Arod McKenzie, Edgard Muñoz, Jason Patterson, Héctor Rayo, Joshwan Wright y Abraham Rodríguez.

Jardineros: Juan Diego Alonso Collado, Luis Castillo, José Mordock, Carlos Mosquera, Jhonny Santos y Jael Escobar.

El cuerpo técnico estará conformado por Alberto Macré, Crispín Poveda, Rodolfo Aparicio, Alexander Guerra, Carlos Muñoz, Willy Serrano y Javier Rosado.

El calendario de la fase de grupos para Panamá será el siguiente:

31 de julio: Panamá vs. México.

1 de agosto: Panamá vs. Nicaragua.

2 de agosto: Panamá vs. Colombia.