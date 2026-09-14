Panamá dice presente en la mayor Olimpiada de ajedrez de la historia

La selección absoluta de ajedrez de Panamá dirá presente en la edición 46 de la Olimpiada Mundial de Ajedrez en Samarcanda, Uzbekistán, una cita que se perfila como la más grande realizada. Un total de 398 equipos competirán en las dos modalidades en juego: 208 en la sección masculina (Abierta) y 190 en la femenina.

La cifra superará el récord de 380 equipos de 184 países, establecido en Budapest en 2024. La competencia arrancará el 15 de septiembre en el centro turístico internacional “Ruta de la Seda” y se extenderá hasta el 27 de septiembre y estará organizada en 11 rondas.

De igual forma, en la misma localidad, Panamá participa con una delegación de cinco ajedrecistas en la 3.ª Olimpiada de Ajedrez de la FIDE para Personas con Discapacidad, que se celebra del 10 al 17 de septiembre. En ese certamen actúan 41 equipos, el número más alto en su historia.

María Angélica Carrillo y Roberto Sánchez, integrante de la selección panameña confirmaron que “somos 10 integrantes, es un equipo de lujo, con jugadores de alto nivel, tanto en la masculina como femenina. Entre los objetivos es llevarnos la medalla de oro en nuestro tramo de competencia, además de dar la pelea contra los primeros lugares y mejorar en la clasificación de la FIDE [federación]”.