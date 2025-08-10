Panamá dice presente en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Lo que sigue para la delegaciónHoy domingo 10 de agosto las emociones continúan:- Patrick Taylor regresa al polígono con el objetivo de pasar a la pelea por las medallas en Tiro Deportivo, modalidad escopeta y prueba Skeet.- Tendremos el debut en Asunción 2025 de Emily Santos, en Acuáticos – Natación, en los 100m pecho.- La judoca Julieta Escobar inicia su camino en Juegos del Ciclo Olímpico en la categoría -52kg.- Los ciclistas Noemy Atencio y Michael Caballero compiten en las pruebas contrarreloj.- María Moreno también nos mantendrá pegados al borde del asiento en el deporte de Tiro Deportivo, modalidad pistola de aire 10m.