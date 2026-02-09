$!Panamá dirá presente en el Panamericano de Sóftbol Masculino

La Preselección de Sóftbol de Panamá, se mantiene entrenando en el estadio de La Arena, en la provincia de Herrera, con miras al Torneo Clasificatorio Panamericano en Montería, Colombia.

En este evento participarán selecciones de alto nivel como Argentina, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, entre otros países del continente.

Este torneo representa, además, una etapa clave dentro del proceso de preparación de la selección nacional con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, competencia para la cuál Panamá logró su clasificación en el mes de octubre del año pasado en Guatemala.